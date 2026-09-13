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Zbog pokušaja pravdanja pred ženom završio na sudu

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13.09.2026 21:06

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Opštinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu protiv V.G. da je lažno prijavio krađu 1.500 evra i 2.200 KM iz stana koji je dijelio sa suprugom A.G, iako je, prema navodima optužnice, znao da je novac sam uzeo zbog finansijskih problema.

Naime, optužnica Kantonalnog tužilaštva ZHK u Širokom Brijegu V.G. tereti da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 347, stav 4. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

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Prema navodima optužnice, V.G. je 31. marta 2025. godine, u 9.20, došao u službene prostorije PU Posušje i svjesno prijavio krivično djelo krađa na štetu njega i njegove supruge A.G.

Kako se navodi u optužnici, prijavio je da je nepoznata osoba ili više njih u periodu od 13. februara do 30. marta 2025. godine iz njihovog stana ukrala 1.500 evra i 2.200 KM.

Prema optužnici, novac je bio skriven na mjestima za koja su znali V.G. i njegova supruga A.G.

Navodi se da je V.G. znao da krađa nije počinjena te da je njihov ušteđeni novac sam uzeo u navedenom periodu i to zbog finansijskih problema u koje je optuženi bio upao.

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Krađu je, kako se navodi u optužnici, prijavio kako bi pokušao opravdati zbog čega taj novac nedostaje.

Takođe se u optužnici navodi da je on sve priznao u PU Posušje 4. aprila 2025. godine.

Dakle, V.G. se stavlja na teret da je prijavio da je počinjeno krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, iako je znao da to djelo nije počinjeno.

Time je, prema navodima optužnice, počinio krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 347, stav 4. KZ FBiH.

(Nezavisne)

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