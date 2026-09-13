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Dubravka postala hit zbog poteza na sopstvenom vjenčanju: "Kad od treme zaboraviš gdje si"

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13.09.2026 14:52

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Дубравка постала хит због потеза на сопственом вјенчању: "Кад од треме заборавиш гдје си"
Foto: Pexells

Vjenčanje je trebalo da bude jedan od onih trenutaka koje će pamtiti po emocijama, ljubavi i svečanoj atmosferi. Ipak, Dubravka će svoj veliki dan očigledno pamtiti i po jednom potpuno neočekivanom gestu koji je sada nasmijao i njene pratioce na Instagramu.

Naime, tokom crkvenog vjenčanja, dok je sveštenik mladencima stavljao krune, Dubravka je u jednom trenutku uradila nešto što vjerovatno nije planirala - usred ceremonije podigla je palac kao znak odobravanja.

I to baš u trenutku kada je trebalo da bude potpuno skoncentrisana na obred.

Njen spontani potez izgleda kao da je svešteniku poručila "bravo, pope", što je potpuno razbilo ozbiljnost trenutka i izazvalo osmjehe. Dok mladenci pokušavaju da ostanu pribrani, Dubravka je, čini se, od treme jednostavno odreagovala instinktivno.

@dubii96 Na trogodišnjicu našeg venčanja moram da podelim moj i dalje omiljeni video 😂 #wedding #weddingtiktok #vencanje #svadba #fyp ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

A najbolje od svega je što je i sama svjesna koliko je situacija bila simpatična, pa je snimak podijelila sa pratiocima uz samo jednu rečenicu:

"Kad od treme zaboraviš gde si."

I zaista, teško je smisliti bolji opis.

Upravo ovakvi spontani trenuci često postanu najzabavniji dio uspomena sa vjenčanja. Sve je unapred isplanirano – od haljine i dekoracije do muzike, fotografisanja i samog obreda - ali onda emocije i trema urade svoje i nastane scena koju niko nije očekivao.

Dubravkin "bravo" u crkvi tako je postao trenutak koji je zasjenio svu ozbiljnost ceremonije i pokazao da ni na sopstvenom vjenčanju nije lako ostati potpuno pribran.

Никола Роквић

Scena

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Video je posebno simpatičan jer nema ničeg isforsiranog - Dubravka je očigledno samo u djeliću sekunde reagovala onako kako joj je došlo. A upravo zato je njena reakcija i toliko duhovita.

Umjesto savršenog, ozbiljnog kadra kakav se očekuje od vjenčanja, dobili smo nešto mnogo bolje - autentičan trenutak koji će mladenci vjerovatno prepričavati godinama.

Jer kada se sve završi, haljina se spakuje, fotografije ostanu u albumu, a svadbeni dan postane uspomena, upravo ovakve sitnice obično postanu priče koje se najviše pamte.

Dubravka je, izgleda, već na svom vjenčanju uspjela da napravi jednu takvu. I to zahvaljujući - jednom palcu gore.

(Ona.rs)

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