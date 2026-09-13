Zašto bi trebalo da popijete čašu vode prije prve jutarnje kafe

Ako je kafa prva stvar za kojom posegnete nakon buđenja, možda biste prije nje ipak mogli popiti čašu vode. Unos vode nakon buđenja može pomoći nadoknadi tečnosti izgubljene tokom noći, a kod nekih ljudi može ublažiti i nelagodu u želucu koju izaziva kafa.

Tokom spavanja organizam gubi određenu količinu vode disanjem i znojenjem. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se unos tečnosti nastavi ubrzo nakon buđenja.

Istraživanje objavljeno 2020. godine u časopisu Psychological Research pokazalo je da duži period bez unosa vode može nepovoljno uticati na neke kognitivne funkcije, uključujući rasuđivanje i donošenje odluka.

Vanredni profesor kliničke ishrane na Univerzitetu NYU Steinhardt Ethan Balk savjetuje da se obrati pažnja na to kako unos vode ujutro utiče na opšte stanje i nivo energije.

"Ukoliko odlučite početi s ovom praksom, dovoljna je količina od 250 do 500 mililitara vode", navodi profesor.

To može biti jednostavan način da se dan započne unosom tečnosti, ali potrebe za tečnošću razlikuju se od osobe do osobe.

Voda može ublažiti nelagodu nakon kafe

Započinjanje dana vodom umjesto kafom može biti korisno i osobama kojima kafa na prazan želudac izaziva nelagodu.

Voda pomaže normalnom funkcionisanju organizma i probavnog sistema, dok kod nekih ljudi može ublažiti osjećaj nelagode koji se javlja nakon kafe.

Prema navodima iz teksta, topla voda može stimulisati jutarnju probavu, a neka istraživanja ukazuju i na moguće koristi njenog unosa prije obroka. Ipak, za čvršće zaključke o direktnom uticaju temperature vode na probavu potrebna su dodatna istraživanja.

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On ističe da pijenje vode ujutro može smanjiti nelagodu u želucu koju kasnije može izazvati kafa, ali naglašava da reakcija zavisi od osobe.

Koliko vode piti tokom dana?

Jutarnja čaša vode može biti dobar početak, ali važnije je da se dovoljan unos tečnosti održava tokom cijelog dana.

Američka akademija za nutricionizam i dijetetiku navodi okvirnu ukupnu dnevnu potrebu od oko 2,7 litara tečnosti za žene i 3,7 litara za muškarce, pri čemu se u taj unos računaju i tečnost iz hrane i druga pića.

Redovan unos tečnosti važan je za normalno funkcionisanje organizma, posebno tokom toplijih dana i fizičke aktivnosti.

Ipak, umjeren unos kafe sam po sebi ne znači da treba drastično povećavati količinu vode koju pijete.

„Uobičajena dnevna doza iznosi od jedne do tri šoljice kafe. Ako se ujutro osjećate iscrpljeno, pokušajte prvo popiti čašu vode i pratiti kako to utiče na vaš organizam“, zaključuje profesor, prenosi Pobjeda.

Napomena: Potrebe za tečnošću razlikuju se od osobe do osobe i zavise od zdravstvenog stanja, fizičke aktivnosti, temperature i drugih faktora. Jutarnja čaša vode može biti korisna navika, ali ne predstavlja zamjenu za savjet ljekara niti liječenje zdravstvenih tegoba.