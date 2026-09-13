Na Braču požar i dalje aktivan: Dvije osobe povrijeđene, oko 700 ljudi evakuisano

Na hrvatskom ostrvu Brač požar je i dalje aktivan, dvije osobe su povrijeđene, a gotovo 700 ljudi je evakuisano, dok je naselje Milna odbranjeno od požara, izjavio je danas glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

On je rekao da je jedna starija žena, koja je pala s broda tokom evakuacije i gotovo se utopila, životno ugrožena, dok je druga povrijeđena osoba mladić koji se nagutao dima.

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Tucaković je istakao da je stanje na požarištu na Braču jutros mirnije, iako i dalje duva bura, nakon teške noći tokom koje su vatrogasci branili kuće od požara, kao i da je, uprkos naporima, oštećeno nekoliko objekata, prenosi Indeks.

Tucaković je naveo da u gašenju požara iz vazduha učestvuju četiri kanadera.