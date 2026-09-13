Budimir: Vojska Srbije sada ima što niko nema u regionu

Ono što Vojska Srbije u ovom trenutku ima, ne može se vidjeti ni u jednoj vojsci u regionu, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir nakon održavanja vojne vježbe sa bojevim gađanjima "Pobjednik 2026".

"Vojska Srbije pokazala je sposobnost da proizvodi bespilotne sisteme, da uvodi robotske sisteme. Mogli smo vidjeti i upotrebu artiljerije sa navođenim granatama. To je važna stvar za region, za ravnotežu snaga, za srpski narod, ali i za sve one koji nas ne vole i ne žele dobro Srbiji", istakao je Budimir novinarima nakon vježbe.

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Na vojnoj vježbi sa bojevim gađanjima "Pobjednik 2026", na privremenom vojnom poligonu Pešter u Srbiji, predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije.

Angažovano je više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike.