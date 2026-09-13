Završena vojna vježba "Pobednik 2026": Prikazano najsavremenije naoružanje Vojske Srbije

Na vojnom poligonu Pešter završena je združena taktička vojna vježba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" na kojoj je, uz učešće više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije, prikazano najsavremenije naoružanje i osposobljenost pripadnika vojske za efikasno zajedničko djelovanje u kratkom roku.

Vježbi su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Milorad Dodik, premijeri Srbije i Republike Srpske Đuro Macut i Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević, te ministri u Vladi Srbije.

Na vježbi je predstavljeno više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava, među kojima nova i modernizovana sredstva kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno su predstavljena dva savremena višecjevna lansera raketa "puls" dometa do 300 kilometara i samohodni višecjevni lanser raketa "vampir", koji može da ispali 40 raketa za manje od dva minuta.

Vojna vježba "Pobednik 2026" FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Prikazano je djelovanje vojnih specijalaca u sadejstvu sa robotizovanim psima - robodogovima, dejstvo dronova i besposadnih naoružanih platformi, kao i jednog od najnaprednijih mobilnih protivraketnih sistema kratkog dometa, kineski sistem "HQ-17", te domaći PVO sistem "Pasars".

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Robodogovi su obezbjeđivali prostora za upadanje specijalnih timova, kao i od ponovnog upada neprijatelja, a na sebi su imali postavljene mitraljeze i zolje.

Takođe su prikazani savremeni osmatrački radari koji će kontrolisati vazdušni prostor i prilaze državnoj teritoriji od 300 do 400 kilometara.

Vojna vježba "Pobednik 2026" FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

U vježbi su učestvovali i modernizovani avioni "mig-29sm" i "Orao", transportni avioni i helikopteri u upotrebi u Vojsci Srbije, a pripadnici 63. padobranske brigade izveli su vazdušni desant.

Predstavljeni su modernizovani tenkovi M-84, borbena vozila pješadije, BTR-ove, kao i pješadijske jedinice opremljene domaćim oklopnim vozilima "Lazar" i "Miloš", a specijalne i izviđačke jedinice koristile su vozila kao što su BRDM i Hamer, uz bogatu paletu streljačkog i snajperskog naoružanja.