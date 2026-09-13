Logo

Završena vojna vježba "Pobednik 2026": Prikazano najsavremenije naoružanje Vojske Srbije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.09.2026 13:09

Komentari:

0
На привременом полигону "Пештер" у близини села Буђево, у општини Сјеница, завршна фаза здружене тактичке вјежбе са бојевим гађањима "Победник 2026".
Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

Na vojnom poligonu Pešter završena je združena taktička vojna vježba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" na kojoj je, uz učešće više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije, prikazano najsavremenije naoružanje i osposobljenost pripadnika vojske za efikasno zajedničko djelovanje u kratkom roku.

Vježbi su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Milorad Dodik, premijeri Srbije i Republike Srpske Đuro Macut i Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević, te ministri u Vladi Srbije.

Na vježbi je predstavljeno više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava, među kojima nova i modernizovana sredstva kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno su predstavljena dva savremena višecjevna lansera raketa "puls" dometa do 300 kilometara i samohodni višecjevni lanser raketa "vampir", koji može da ispali 40 raketa za manje od dva minuta.

Војна вјежба "Победник 2026"
Vojna vježba "Pobednik 2026"
FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Prikazano je djelovanje vojnih specijalaca u sadejstvu sa robotizovanim psima - robodogovima, dejstvo dronova i besposadnih naoružanih platformi, kao i jednog od najnaprednijih mobilnih protivraketnih sistema kratkog dometa, kineski sistem "HQ-17", te domaći PVO sistem "Pasars".

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao vojnicima: Srbija i srpski narod mogu biti zadovoljni

Robodogovi su obezbjeđivali prostora za upadanje specijalnih timova, kao i od ponovnog upada neprijatelja, a na sebi su imali postavljene mitraljeze i zolje.

Takođe su prikazani savremeni osmatrački radari koji će kontrolisati vazdušni prostor i prilaze državnoj teritoriji od 300 do 400 kilometara.

Војна вјежба "Победник 2026"
Vojna vježba "Pobednik 2026"
FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

U vježbi su učestvovali i modernizovani avioni "mig-29sm" i "Orao", transportni avioni i helikopteri u upotrebi u Vojsci Srbije, a pripadnici 63. padobranske brigade izveli su vazdušni desant.

Predstavljeni su modernizovani tenkovi M-84, borbena vozila pješadije, BTR-ove, kao i pješadijske jedinice opremljene domaćim oklopnim vozilima "Lazar" i "Miloš", a specijalne i izviđačke jedinice koristile su vozila kao što su BRDM i Hamer, uz bogatu paletu streljačkog i snajperskog naoružanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

"Pobednik 2026"

Srbija

Vojska Srbije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Srbija

Sin nekadašnjeg šefa beogradskog podzemlja upucao državljanina BiH?

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Pucnjava u Zemunu: Ranjen državljanin BiH

3 h

0
Тијана Лаловић

Srbija

Ovo je Tijana koja je donijela zmiju sa kampovanja: Probudio me pritisak na vratu

21 h

0
Полиција Србија

Srbija

Poznato gdje je smješten dječak (10) kojem je otac naredio da upuca muškarca

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

09

Završena vojna vježba "Pobednik 2026": Prikazano najsavremenije naoružanje Vojske Srbije

12

57

Dodik čestitao vojnicima: Srbija i srpski narod mogu biti zadovoljni

12

46

Karan: Srpski narod se tokom cijele svoje istorije borio za slobodu

12

31

Kobni sukob prijatelja: Ubijen mlađi muškarac

12

26

Cvijanović: Zahvalnost svima koji čuvaju vrijednost i tradiciju srpskog borca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima