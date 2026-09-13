Sin nekadašnjeg šefa beogradskog podzemlja upucao državljanina BiH?

Pucnjava u Zemunu, u kojoj je teško ranjen 46-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, dobila je novi obrt nakon što se policiji telefonom javio Petar Guzijan (39), sin nekadašnjeg šefa beogradskog podzemlja Jovana Guzijana Cunera, i rekao da je upravo on ispalio hitac.

Prema informacijama Telegrafa, Guzijan je policiji potvrdio da je iz vatrenog oružja pogodio svog poznanika Branka B. u pred‌jelu grudi, ali je tvrdio da se sve dogodilo slučajno.

Uprkos tome što se javio policiji i potvrdio učešće u događaju, do zaključenja teksta ovog portala nije bilo potvrđeno da se Guzijan i fizički predao policiji. Policija nastavlja rad na njegovom lociranju i utvrđivanju svih okolnosti pucnjave.

Branko B. je nakon ranjavanja prevezen u KBC Zemun, gd‌je je operisan. Prema dosadašnjim informacijama, njegovo stanje je stabilno.

Ko je Petar Guzijan

Petar Guzijan je sin Jovana Guzijana Cunera, koji je tokom devedesetih godina važio za jednog od uticajnijih ljudi beogradskog podzemlja. Guzijan stariji ubijen je 5. oktobra 2002. godine u Beogradu.

Ime njegovog sina Petra i ranije se pojavljivalo u izvještajima crne hronike.

Guzijan je 2020. godine pravosnažno osuđen na dvije i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja oružja. U istom slučaju bio je optužen i za izazivanje opšte opasnosti zbog pucnjave iz automobila u pokretu na Dragana Miladinovića Gageca, nekadašnjeg pripadnika zemunskog klana, ali je za to d‌jelo oslobođen.

Srbija Pucnjava u Zemunu: Ranjen državljanin BiH

U tom događaju iz 2018. godine pucano je u pravcu Miladinovića, ali on nije povrijeđen. Guzijan je tada bio osumnjičen da je bio na mjestu suvozača u automobilu iz kojeg je pucano.

Sačekuša zemunskog klana

Jovan Guzijan Cuner bio je jedna od poznatijih figura beogradskog podzemlja tokom devedesetih. Ubijen je u sačekuši u oktobru 2002. godine, a za njegovo ubistvo pravosnažno su osuđeni pripadnici zemunskog klana.

Njegovo ime godinama se pojavljuje u tekstovima o obračunima beogradskog podzemlja, dok je njegov sin Petar i ranije bio predmet policijskih i sudskih postupaka.

Policija nastavlja istragu, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja trebalo bi da budu utvrđene tokom postupka.