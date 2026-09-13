Teodora Džehverović kupila luksuzan stan od 400.000 evra, izdala ga pjevačici

Pjevačica Teodora Džehverović u novembru 2025. godine kupila je stan u Beogradu na vodi, koji joj služi kao investicija za izdavanje.

Kako mediji navode, vrijednost nekretnine je 400.000 evra, a stan se nalazi na 21. spratu. U garaži pjevačica posjeduje i dva parking mjesta.

Sada je za Blic pjevačica Teodora Bilanović otkrila da je podstanarka upravo u stanu Teodore Džehverović.

Novi stan zbog problema sa komšijama

"Prethodni stan u kom sam živjela je bio prelijep, terasa je bila divna i jedva sam čekala lijepo vrijeme da na njoj odmaram i ugostim prijatelje. Međutim, doselile su se loše komšije iznad mene i nismo nikako mogli da nađemo zajednički jezik, problemi su bili svakodnevni. Čak su mi ulazili i na terasu – ne znam da li komšije ili neko drugi.

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Pošto živim sama, bilo me je neopisivo strah da vidim nekoga kako mi sjedi na terasi ili puši. Noću sam stalno slušala glasove, držala spuštene roletne i bila na vezi sa policijom i komunalnom. Iako je ograda bila visoka, ne znam ni sama kako su ulazili.

Bila sam u konstantnom strahu. Zato sam odlučila da se preselim na visoki sprat – izabrala sam pretposlednji u zgradi koja ima 24 sata recepciju i obezbjeđenje. Sigurnost mi je na prvom mestu", kazala je Bilanovićeva.

Do stana Teodore Džehverović stigla preko frizera

Do novog doma došla je sasvim spontano, zahvaljujući zajedničkom frizeru nje i Teodore Džehverović.

"Tražila sam stan sa cjelodnevnom recepcijom, ali oni brzo odu. Dok sam sjedjela kod frizera sa pola kose na glavi, žalila sam se kako ne mogu da nađem stan. On mi je rekao: 'Sačekaj sekund', okrenuo telefon i vratio se rekavši da mi je našao stan kod Teodore Džehverović! Spojio nas je, a Teodora i ja smo se dogovorile bukvalno za pet minuta. Ona je odličan stanodavac, divno je sredila stan, super se razumijemo. Čak su mi ona i njena mama donijele voće kada sam izašla iz bolnice, baš smo se lijepo družile. Ne ispijam kafe sa Đanijem i Viki Miljković, nismo još stigli do zajedničkih kafa. Sledeći korak je kupovina mog sopstvenog stana – Teodora i ja smo se dogovorile da iz njenog stana pređem pravo u svoj, na istoj lokaciji i obavezno sa recepcijom", izjavila je ona.