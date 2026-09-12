Spakovao kofere i čekao privatni avion: Mislio da je u vezi sa popularnom pjevačicom

Jedan Belgijanac je potrošio oko 10.000 evra vjerujući da je u emotivnoj vezi sa kanadskom pjevačicom Selin Dion, dok je zapravo bio žrtva ljubavne prevare na internetu.

Slao novac osobi koja se predstavljala kao Selin

Karla, ćerka prevarenog čovjeka, rekla je da je njen otac redovno slao novac osobi koja se putem poruka predstavljala kao Selin Dion i tvrdila da je u finansijskim poteškoćama, prenosi televizija BFM.

Prema njenim riječima, novac je slao u vidu poklon-kartica u vrijednosti od 200 do 300 evra, koje je kupovao u trgo

vinskom lancu Karfur.

"Uoči Nove godine 2025. moj otac je cijeli dan sjedio ispred ulaznih vrata, sa spakovanim koferima", rekla je Karla, navodeći da je očekivao da taksijem ode na aerodrom, odakle je privatnim avionom navodno trebalo da bude prebačen u SAD.

Niko nije došao

"Sam je platio čitavo bogatstvo. Naravno, niko nije došao", dodala je ona.

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Porodica je pokušala da ga ubijedi da je riječ o prevari, ali bez uspjeha.

Karla je navela da je njen otac prevarantima slao i lične podatke članova porodice, uključujući fotografije, adrese i informacije o unucima.

"Zbog toga se ne osjećamo bezbjedno", zaključila je ona.