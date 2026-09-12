Logo

Spakovao kofere i čekao privatni avion: Mislio da je u vezi sa popularnom pjevačicom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 20:14

Komentari:

0
Пјевачица Селин Дион
Foto: Tanjug

Jedan Belgijanac je potrošio oko 10.000 evra vjerujući da je u emotivnoj vezi sa kanadskom pjevačicom Selin Dion, dok je zapravo bio žrtva ljubavne prevare na internetu.

Slao novac osobi koja se predstavljala kao Selin

Karla, ćerka prevarenog čovjeka, rekla je da je njen otac redovno slao novac osobi koja se putem poruka predstavljala kao Selin Dion i tvrdila da je u finansijskim poteškoćama, prenosi televizija BFM.

Prema njenim riječima, novac je slao u vidu poklon-kartica u vrijednosti od 200 do 300 evra, koje je kupovao u trgo

vinskom lancu Karfur.

"Uoči Nove godine 2025. moj otac je cijeli dan sjedio ispred ulaznih vrata, sa spakovanim koferima", rekla je Karla, navodeći da je očekivao da taksijem ode na aerodrom, odakle je privatnim avionom navodno trebalo da bude prebačen u SAD.

Niko nije došao

"Sam je platio čitavo bogatstvo. Naravno, niko nije došao", dodala je ona.

илу-лице-01092025

Zdravlje

Retinol nije za svakoga: Kada TikTok trend postaje problem

Porodica je pokušala da ga ubijedi da je riječ o prevari, ali bez uspjeha.

Karla je navela da je njen otac prevarantima slao i lične podatke članova porodice, uključujući fotografije, adrese i informacije o unucima.

"Zbog toga se ne osjećamo bezbjedno", zaključila je ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Selin Dion

Pjevačica

prevara

Komentari (0)

Više iz rubrike

Емина Јаховић

Scena

Emina Jahović: Već 15 godina nemam koga da pozovem na kafu

4 h

0
Пјецачица Лепа Лукић

Scena

''Abortirala sam, bila sam trudna s Tomom'': Lepa Lukić šokirala

6 h

0
Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Scena

Ovaj političar je bio prvi muž Dragane Mirković

7 h

0
Пјевачица Наташа Беквалац

Scena

Ko je novi dečko Nataše Bekvalac: Bivši fudbaler, direktor u tatinoj firmi

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Sutra molitva Majci Božjoj liječi svaku tugu i bol: Evo šta žene treba da urade

20

43

Minić: Narod 4. oktobra ima šansu da obezbijedi sigurnost i slobodu

20

23

Deset stvari ili manje: Holivudska zvijezda u novoj ulozi

20

20

Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći doniran kombi za prevoz učenika

20

14

Spakovao kofere i čekao privatni avion: Mislio da je u vezi sa popularnom pjevačicom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima