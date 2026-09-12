Ko je novi dečko Nataše Bekvalac: Bivši fudbaler, direktor u tatinoj firmi

Ljubavni život Nataše Bekvalac ponovo je u centru pažnje javnosti. Nakon što je "Kurir" objavio da je pjevačica mjesecima u emotivnoj vezi sa izvjesnim Sinišom R, klupko je počelo da se odmotava.

Ovaj privatnik iz Beograda rođen je 1979, dakle, stariji je od pjevačice samo godinu dana. Bio je oženjen i iz tog braka ima dijete. Njegov izgled privlači pažnju, ali ne treba da čudi što je u top formi kad se zna da je oduvijek bio posvećen sportu.

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Siniša R. se nekad bavio fudbalom. Jedanaest godina je aktivno igrao, ali prije deceniju i po se povukao s terena. Nosio je dresove amaterskih klubova Trudbenik i Bulbuderac i takmičio se u nižim ligaškim rangovima.

Direktor u tatinoj firmi

Danas je posvećen privatnom biznisu. Zaposlen je u firmi koja je u vlasništvu njegovog oca, a njemu je pripalo mjesto direktora. Bavi se knjigovodstvenim, računovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savjetovanjem.

Oni koji ga poznaju opisuju ga kao pravog gradskog lika, čovjeka koji je godinama prisutan u gradskim krugovima i na dešavanjima. Njegovi prijatelji kažu da je upravo iz sporta poneo disciplinu i upornost, osobine koje su mu kasnije pomogle da bude uspješan u poslu.

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Kako je "Kurir" saznao, ostao je u dobrim odnosima s klupskim drugarima i često zajedno odlaze na utakmice. Nikad nije bio od onih koji žele da su u centru pažnje. Voli da je uvijek dobro obučen, dosta polaže na njegu i svoj izgled i uglavnom je u svemu odmjeren.

Da je to tako, jasno se vidi na fotografijama sa putovanja u Tajland, ali i iz Pule u Hrvatskoj, koje i dalje stoje sačuvane u arhivi na njegovom Instagram profilu u vidu storija.

Izbrisao fotke sa Instagrama

Inače, čim je prije nekoliko mjeseci ušao u vezu s Natašom, zaključao je svoj profil na ovoj društvenoj mreži i sa zida obrisao sve fotografije.

Podsjetimo, Nataša Bekvalac i Siniša R. su od početka bili odlučni da svoju vezu sačuvaju od medija i komentara po društvenim mrežama, te su zbog toga vodili računa da ne budu otkriveni.

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Kako su ispričali ljudi iz njihovog okruženja, njih dvoje se viđaju kada im obaveze to dozvole, a posebno vode računa da zajedničke trenutke ne pretvore u medijski spektakl. Njemu ne smeta to što se o Natašinim bivšim ljubavima i dalje govori, prihvatio je apsolutno sve što ide uz nju.

Mir joj je najvažniji

Pjevačica iza sebe ima nekoliko poznatih veza i brakova, koji su često punili naslovne strane, ali u posljednje vrijeme je više puta naglašavala da su joj najvažniji mir, porodica i kćerke. Upravo zbog toga mnogi smatraju da joj odnos s novim partnerom, čovekom koji dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta od estrade, može donijeti stabilnost, koju dugo nije imala.

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"Kurir" je pokušao da stupi u kontakt s Bekvalčevom, ali njen PR tim nije odgovarao na poruku.

Broj telefona njenog dečka poznat pomenutoj redakciji nije bio dostupan.