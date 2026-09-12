Težak udes kod Banjaluke, više povrijeđenih

U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Borkovićima kod Banjaluke povrijeđene su tri osobe, objavili su vatrogasci.

Nesreća se dogodila juče oko 09.10, a kako je "Srpskainfo" pisala, učestvovao je jedan automobil.

Prema fotografijama koje je objavila Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka, automobil je sletio sa puta i i prevrnuo se na bok.

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Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Banjaluka, a obustave saobraćaja nije bilo.