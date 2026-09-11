Optužena da je opuškom zapalila auto policajca

Protiv J. S, rođene u Ljubuškom, podignuta je optužnica zbog krivičnog djela oštećenje tuđe stvari, nakon što je, prema navodima optužnice, neugašeni opušak cigarete bacila na zelenu površinu u Širokom Brijegu.

Opušak je izazvao požar koji se proširio na parkirano vozilo i prouzrokovao materijalnu štetu.

Optužnicu je pred Opštinskim sudom u Širokom Brijegu podiglo nadležno tužilaštvo, a slučaj se odnosi na događaj koji se dogodio 24. jula 2025. godine oko 15:20 sati.

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Prema navodima optužnice, J. S. se u tom trenutku nalazila na putu pored objekta u kojem je smješteno više pravosudnih institucija, u neposrednoj blizini parkiranog automobila Pasat.

Kako se navodi, žena je zapalila cigaretu, a prilikom odlaska sa mjesta događaja neugašeni opušak bacila je na travnatu površinu uz zgradu. Nakon toga se udaljila svojim automobilom Reno Megan.

Opušak zapalio suvu vegetaciju

Opušak je, prema navodima optužnice, nastavio tinjati među niskim rastinjem, nakon čega se vatra rasplamsala i počela širiti zelenom površinom.

Plamen je potom zahvatio lijevu stranu parkiranog Pasata. Usljed djelovanja vatre došlo je do topljenja plastičnih dijelova automobila, čime je na vozilu pričinjena materijalna šteta.

Tužilaštvo smatra da je J. S. svojim postupkom počinila krivično djelo oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

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Optužnica je podignuta 7. aprila 2026. godine.

Važno je podsjetiti da se, prema načelu presumpcije nevinosti, svaka osoba smatra nevinom sve dok njena krivica ne bude utvrđena pravosnažnom sudskom presudom.

Požar zahvatio automobil policajca

"Bljesak.info" ranije je objavio informaciju o požaru koji je izbio sa zapadne strane zgrade Policijske uprave Široki Brijeg.

Tada je vatra zahvatila nisko rastinje, ali se proširila i na jedno parkirano vozilo.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, automobil je bio u privatnom vlasništvu policijskog službenika. U trenutku izbijanja požara njegov uzrok nije bio poznat, a nakon obavljenog uviđaja policija je najavila nastavak istrage.

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Prema sadašnjim navodima optužnice, istragom je utvrđeno da je požar, kako se sumnja, izazvao neugašeni opušak cigarete.