Logo

Upozorenje meteorologa: Gotovo 50 vrelih dana, ovo ljeto je tek početak

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 21:52

Komentari:

0
Упозорење метеоролога: Готово 50 врелих дана, ово љето је тек почетак
Foto: Envato/aowsakornprapat

U Sarajevu je ovog ljeta izmjereno čak 47 vrelih dana, što je četiri puta više od istorijskog prosjeka. Meteorolozi upozoravaju da nas u budućnosti čekaju još drastičniji klimatski šokovi.

Poznati meteorolog Nedim Sladić, pozivajući se na zvanične analize Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), podsjeća da rekordna 2024. godina i dalje drži prvo mjesto sa čak 66 vrelih dana, ali da su i ovogodišnje brojke u Sarajevu ozbiljan alarm za cijeli region.

Nekada jednom u 5.000 godina, a danas svako drugo ljeto

Detaljna analiza rađena na osnovu staničnih podataka i 20 klimatskih modela pokazuje koliko su klimatskie promjene ubrzale ekstreme.

"U predindustrijskom periodu ljeto sa 47 ili više vrelih dana događalo se u prosjeku jednom u više od 5.000 godina. U periodu od 2000. do 2025. godine, sa zagrijavanjem od jednog stepena, to je postalo svako peto ljeto", objašnjava Sladić.

Današnja situacija je još dramatičnija, upozorava on:

"Sada, kada je svijet topliji za 1,4 stepena, oko 60 odsto ljeta ima 47 ili više vrelih dana. To nije teorija već surova praksa: čak šest od posljednjih deset ljeta imalo je ovako ekstremne temperature u Sarajevu."

Brojke su više nego jasne: klimatske promjene više nisu dalek scenario, već realnost koja direktno mijenja mikroklimu i uslove života.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prognoza

Vremenska prognoza

Vrijeme

toplo vrijeme

ljeto

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дрво-Експорт / Букова Коса

Društvo

Drvo-Eksport: Posjedujemo sve dozvole za rad na Bukovoj Kosi u Prijedoru

3 h

2
Лото / Лутрија

Društvo

Kakav petak za dvojicu Loto igrača: Pao Džoker, dodijeljen i novi auto

3 h

0
Превозници на граници.

Društvo

Odložena blokada granica

4 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske uveo dvije zabrane

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Muškarac iz BiH naoružan nožem upao u crkvu uzvikujući "Alahu ekber"

22

57

Ivan bez vozačke dozvole u smrt poveo i Leu: Jezivi prizori, automobil se raspao

22

47

Dodik: Želimo slobodnu Srpsku i jedinstvo srpskog naroda

22

46

Najmanje 20 ljudi povrijeđeno u iskakanju voza iz šina

22

26

Aleksandra Bursać otkazala nastup zbog iznenadnog problema

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima