Upozorenje meteorologa: Gotovo 50 vrelih dana, ovo ljeto je tek početak

U Sarajevu je ovog ljeta izmjereno čak 47 vrelih dana, što je četiri puta više od istorijskog prosjeka. Meteorolozi upozoravaju da nas u budućnosti čekaju još drastičniji klimatski šokovi.

Poznati meteorolog Nedim Sladić, pozivajući se na zvanične analize Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), podsjeća da rekordna 2024. godina i dalje drži prvo mjesto sa čak 66 vrelih dana, ali da su i ovogodišnje brojke u Sarajevu ozbiljan alarm za cijeli region.

Nekada jednom u 5.000 godina, a danas svako drugo ljeto

Detaljna analiza rađena na osnovu staničnih podataka i 20 klimatskih modela pokazuje koliko su klimatskie promjene ubrzale ekstreme.

"U predindustrijskom periodu ljeto sa 47 ili više vrelih dana događalo se u prosjeku jednom u više od 5.000 godina. U periodu od 2000. do 2025. godine, sa zagrijavanjem od jednog stepena, to je postalo svako peto ljeto", objašnjava Sladić.

Današnja situacija je još dramatičnija, upozorava on:

"Sada, kada je svijet topliji za 1,4 stepena, oko 60 odsto ljeta ima 47 ili više vrelih dana. To nije teorija već surova praksa: čak šest od posljednjih deset ljeta imalo je ovako ekstremne temperature u Sarajevu."

Brojke su više nego jasne: klimatske promjene više nisu dalek scenario, već realnost koja direktno mijenja mikroklimu i uslove života.