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Odložena blokada granica

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11.09.2026 19:03

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Превозници на граници.
Foto: ATV

Blokada granica, odnosno protest prevoznika koji je bio najavljen za ponedjeljak, 14. septembar 2026. godine na graničnim i administrativnim prelazima Srbije, odlaže se do daljeg, saznaje "Blic Biznis“.

Protest prevoznika, koji je bio zakazan za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije, odložen je do daljeg nakon napretka u pregovorima sa predstavnicima Evropske unije.

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Organizacioni odbor protesta saopštio je da je odluka donijeta poslije najnovijih razgovora sa Kancelarijom EU u Srbiji, tokom kojih je ostvaren pomak u rješavanju problema profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana.

Napredak u vezi sa posebnim vizama za vozače

Prema navodima Udruženja, postignut je napredak u definisanju rokova za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana.

Kako je navedeno, diplomatske aktivnosti državnih institucija dale su rezultate kod većeg broja zemalja članica EU.

"Budući da je primarni cilj Udruženja uvijek bio rješenje problema, a ne sam protest, smatramo da je u ovom trenutku odgovorno i svrsishodno dati šansu institucionalnom dogovoru i realizaciji preuzetih obaveza", navodi se u saopštenju.

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Iz Organizacionog odbora poručuju da je okupljanje na granicama krajnja mjera i da sada žele da pokažu dobru volju za pronalaženje konstruktivnog rješenja, pošto su pregovori, kako ističu, konačno pomjereni sa mrtve tačke.

Protest nije otkazan

Udruženje naglašava da protest nije otkazan, već odložen.

Predstavnici prevoznika pratiće da li će dogovoreni koraci biti sprovedeni u obećanim rokovima. Ukoliko dođe do opstrukcije ili odstupanja od dogovora, biće određen novi termin protesta i prevoznici će ponovo biti pozvani na okupljanje.

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Tagovi :

prevoznici

protest prevoznika

blokade prevoznika

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