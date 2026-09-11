Izborni skeneri zakočili: Kako je protekao probni izborni dan?

Listići štampani samo dan ranije i kašnjenje otvaranja izborne jedinice od preko dva i po sata obilježili su probni izborni dan u Laktašima.

Imaginarno glasačko mjesto imalo je stvarne probleme. Izborni skener nije mogao prepoznati otisak prsta starijih građana.

Sve je izgledalo manje kao proba a više kao generalna proba za haos.

"Listiće smo trebavali dobiti jutros u periodu u 7 do 9, pošto su se tek juče ištampali ali eto kod nas su stigli u 11 i 15 , znam da ih Banjaluka nije ni dobila", kazala je predsjednik Gradske izborne komisije Gordana Nišić i dodala:

"Većina starijih lica aparat im ne prepoznaje otisak prsta, pa je kolega koji je danas bio predsjednik biračkog odbora sa svojom karticom unosio potrebne podatke da bi taj birač mogao glasati i malo teže su se snalazili u glasačkim kabinama.Problem su im sad ti novi glasački listići to zaokruživanje krugova to što su sad samo brojevi ne pišu imena kandidata. Danas mso im to malo pokušavali da objasnimo." 6:00

Danas jesu ali na izborni dan im neće smjeti pomoći. Jedino lica koja nisu pismena i imaju IKS znak u ličnoj karti imaće pravo na asistenta.

Mirko Gvozdenac došao je danas na izborno mjesto kako bi se upoznao sa novim izbornim tehnologijama. Kako kaže nije uobičajno i misli da će biti problema.

"Nije baš kao što smo naučili, ove nove tehnologije oduzimaju vremena.

Je l mislite da će starijoj populaciji biti teže malo se tresu ruke?

- Sigurno će biti teže sigurno dok pregledaju imena", istakao je Gvozdenac.

Sama procedura glasanja je nešto složenija i zahtjeva više vremena.

"Tu smo imali mali zastoj jer se pokvario jedan uređaj koji je štampao glasačke listiće, tako da je kasnio utovar. To je greška koja se desila, ali ćemo to za prave izbore otkloniti. Upravo sam dobio jednu informaciju da uređaj za identifikaciju na ovom mjestu radi 100%, svi birači koji su došli mogli su izvršiti svoju identifikaciju. Jedna od bitnih stvari zbog koje uvodimo novu tehnologiju jeste da ne može u vaše ime niko drugi glasati", kazao je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba.