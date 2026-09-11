Uhapšen Vuk Vuković

Vuk Vuković, osnivač Oraklum Kapital LLC i glavni izvršni direktor i investicioni direktor ORKA BASON fonda, uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje na prevaru sa hartijama od vrijednosti i elektronsku prevaru, saopštila je u petak hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa).

Prema američkim vlastima, Vuković je investitorima dostavljao neistinite mjesečne izvještaje u kojima je prikazivano da su prinosi ORKA BASON fonda veći od stvarno ostvarenih.

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Takođe je optužen da je najmanje jednom potencijalnom investitoru dostavio falsifikovane brokerske izvještaje, u kojima je takođe prikazano da su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi veći od stvarnih. Ministarstvo pravde SAD navodi da je Oraklum Kapital LLC kompanija sa sjedištem u Njujorku koja upravlja ORKA BASON fondom.

Prema navodima u krivičnoj prijavi, Vuković je najmanje od 2024. godine na ovaj način privlačio novac investitora i podsticao ih da ga drže investiranim u fond, prenosi "Večernji".

Vuković je optužen po dvije tačke optužnice za prevaru sa hartijama od vrijednosti i elektronsku prevaru. Svaka od njih nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Ministarstvo pravde SAD naglašava da su to maksimalne kazne propisane zakonom i da bi svaku kaznu odredio sud.

Prema saopštenju američkih vlasti, Vuković je izveden pred sudiju Dženifer E. Vilis. Ministarstvo pravde SAD takođe eksplicitno navodi da su optužbe samo navodi i da se Vuković smatra nevinim dok se ne dokaže njegova krivica.