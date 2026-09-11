Nova eskalacija sukoba: Povećane maloprodajne cijene benzina i dizela

Kineske vlasti povećale su domaće maloprodajne cijene benzina i dizela usljed nove eskalacije sukoba između SAD i Irana, saopštila je Kineska nacionalna komisija za razvoj i reforme /NDRC/.

“Prema trenutnom mehanizmu određivanja cijena nafte, danas će cijene benzina i dizela biti povećane za 435, odnosno 420 juana /64,2 i 63 dolara/ po toni, ali će nakon prilagođavanja stvarno povećanje iznositi 260, odnosno 250 juana po toni”, navodi se u saopštenju.

NDRC ističe da kineski mehanizam određivanja cijena predviđa da se, ukoliko se svjetske cijene nafte promijene za više od 50 juana po toni i zadrže se na tom nivou tokom 10 radnih dana, domaće cijene benzina i dizela prilagođavaju u skladu s tim.

Domaće cijene se povećavaju usljed nove eskalacije sukoba između SAD i Irana, što je izazvalo dugotrajan i nagli rast cijena nafte na međunarodnom tržištu, podsjeća RIA Novosti.

Velike državne energetske kompanije moraju da obezbijede proizvodnju i transport naftnih derivata, održe stabilno snabdijevanje tržišta, kao i da se striktno pridržavaju državne politike cijena, piše Srna.

Kineska Vlada naložila je lokalnim vlastima da pojačaju nadžor, suzbiju kršenja pravila o određivanju cijena i održe normalno stanje na tržištu.

Kriza na Bliskom istoku dovela je do značajnih fluktuacija cijena benzina u Kini. Konkretno, najveći rast zabilježen je 23. marta, kada su cijene benzina u Kini porasle za 1.160 juana po toni, a cijene dizela za 1.115 juana.