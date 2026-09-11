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Go muškarac se kupao u fontani, pa izazvao udes na putu

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11.09.2026 15:38

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Nepoznati go muškarac ušao je u fontanu na Slaviji da se kupa, a zatim je istrčao na kolovoz među automobile. Zbog pometnje koju je izazvao među vozačima, na kružnom toku brzo je došlo do sudara vozila.

Nesvakidašnji incident odigrao se danas na kružnom toku na Slaviji, kada je nepoznati, potpuno go muškarac ušao u fontanu da se kupa, a potom počeo da trči po kolovozu, što je dovelo i do saobraćajne nezgode.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac bez odjeće najprije je ušao u fontanu na Slaviji i počeo da se kupa, dok su ga zatečeni građani posmatrali u totalnom šoku.

Nakon kupanja u fontani, muškarac je izašao na kolovoz i počeo da trči između automobila koji su se kretali kružnim tokom, prenosi Informer.

Zbog reakcije vozača i pometnje na putu, na Slaviji se ubrzo dogodio i udes kada je došlo do sudara vozila.

Na lice mjesta upućene su nadležne službe kako bi regulisale saobraćaj i zbrinule aktere ovog incidenta.

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Tagovi :

udes

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