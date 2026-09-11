Pretukao apotekara zbog pazara, pa opljačkao prodavnicu

Niška policija uhapsila je S. I. (37) zbog sumnje da je fizički napao radnika apoteke u pokušaju da mu otme pazar, kao i da je iz jedne prodavnice ukrao oko 15.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje.

On se sumnjiči da je sinoć zadao više udaraca radniku jedne apoteke i pokušao da mu oduzme novac od pazara, kao i da je iz jednog trgovinskog objekta ukrao oko 15.000 dinara, saopštila je Policijska uprava Niš.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom S. I. određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi Kurir.