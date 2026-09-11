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Preminuo bivši šampion Republike Srpske Miki Mlađenović

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11.09.2026 16:27

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Мики Млађеновић
Foto: KK Bratunac

Nekadašnji trener Košarkaškog kluba Bratunac Milivoje Miki Mlađenović preminuo je u 61. godini, potvrdio je klub na svojim društvenim mrežama.

"Prerano nas je napustio čovjek koji je ispisao jednu od najljepših stranica istorije košarke u Bratuncu. Milivoje Miki Mlađenović, najtrofejniji trener u istoriji bratunačke košarke, ostaće zauvijek upamćen kao čovjek koji je sa Bratuncem u sezoni 2017/18 postao šampion Republike Srpske", poručili su iz KK Bratunac, prenosi "Glas Srpske".

Dodali su da je otišao prerano, ali ono što je bio zauvijek će ostati.

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"Teško je u ovom trenutku pronaći riječi koje mogu opisati Mikija. Riječ trener nekako je prirodno išla uz njegovo ime. Bio je prijatelj, drug, čovjek na koga si mogao računati,neko ko je znao da sasluša, pomogne i da čitavog sebe da za druge", kažu i zaključuju:

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"Zato će pored svih trofeja i pobjeda, najviše nedostajati kao čovjek. I možda je upravo to njegova najveća pobjeda. Porodici Mlađenović upućujemo najiskrenije saučešće u ovim teškim trenucima. Vječna ti slava, Miki. Počivaj u miru naš šampione".

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In memoriam

Milivoje Miki Mlađenović

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