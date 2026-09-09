NBA želi da kupi Evroligu

Za manje od mjesec dana, 5. oktobra, mogao bi da bude napravljen jedan od najvažnijih koraka za budućnost evropske košarke.

U Italiji će biti održan sastanak vlasnika Evrolige, čiji je domaćin Olimpija Milano, a jedna od glavnih tema mogla bi da bude potencijalna ponuda NBA lige.

Kako navodi „Gazeta delo Sport“, NBA bi mogla da predstavi predlog za preuzimanje Evrolige, što bi moglo značajno da utiče na dalji tok razgovora o budućoj strukturi evropske klupske košarke.

Sve je dio plana koji je predstavio Ćus Bueno, a koji podrazumijeva proširenje takmičenja i uvođenje modela zasnovanog na franšizama, po uzoru na NBA ligu.

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Takav scenario mogao bi da predstavlja jednu od najvećih promjena u istoriji evropske košarke.

Istovremeno, Evroliga ima sopstveni plan razvoja i proširenja takmičenja, dok NBA radi na svom evropskom projektu, čiji je početak planiran za 2027. godinu.

Zbog toga potencijalna ponuda NBA dolazi u trenutku koji bi mogao da bude presudan za budućnost evropske košarke.

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Pred Evroligom bi mogle da budu dvije opcije. Prva je prihvatanje ponude NBA lige, čime bi bilo otvoreno potpuno novo poglavlje i potencijalno došlo do velikih promjena u načinu funkcionisanja elitnog evropskog klupskog takmičenja.

Druga mogućnost je nastavak samostalnog razvoja Evrolige, uz proširenje takmičenja i prelazak na dugoročni sistem zasnovan na franšizama.

Zbog svega toga sastanak zakazan za 5. oktobar mogao bi da bude jedan od najvažnijih u novijoj istoriji evropske košarke. Odluke i dogovori koji budu uslijedili mogli bi da odrede pravac u kojem će se Evroliga, ali i čitava evropska klupska košarka, razvijati u godinama koje dolaze.

(Nova)