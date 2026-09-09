UNESKO upozorio na rast broja napada na škole

Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu /Unesko/ upozorila je na kontinuirani rast broja napada na škole širom svijeta, a najnoviji globalni podaci otkrivaju alarmantnu eskalaciju napada u 2025. godini.

Unesko je povodom Međunarodnog dana zaštite obrazovanja od napada u saopštenju naveo da su UN potvrdile 1.680 napada na škole u 2025. godini, što je povećanje od 33 odsto u poređenju sa 1.265 napada u 2024. godini.

U saopštenju se ističe da se procjenjuje da je obrazovanje 258 miliona djece i adolescenata širom svijeta poremećeno krizama, uključujući 93 miliona onih koji uopšte ne pohađaju školu.

Iz Uneska ukazuju da gotovo 80 odsto sve djece pogođene krizama van škole, odnosno oko 74 miliona, živi u samo 20 zemalja koje se suočavaju sa najtežim krizama u svijetu, prenosi Srna.

Organizacija je napomenula da su prepreke za učenje najveće za najranjivije u tim sredinama, pri čemu školu ne pohađa 74 procenta djece izbjeglica, 52 procenta interno raseljene djece i 45 procenata djece sa invaliditetom, prenijela je agencija DPA.

Generalni direktor Uneska Haled el Enani rekao je da škole i univerziteti moraju uvijek biti zaštićeni i pozvao sve strane u sukobima da poštuju međunarodno pravo i osiguraju da obrazovanje može da funkcioniše bezbjedno i dostojanstveno, čak i tokom krize.