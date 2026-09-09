Bitno: Identitet, reakcije i otvorena pitanja o liječenju Ratka Mladića

„Bitno” večeras u 21 čas i 20 minuta o identitetu, reakcijama i otvorenim pitanjima o liječenju Ratka Mladića.
Reakcije nakon posljednjeg ispraćaja Ratka Mladića pokazale su koliko su prošlost, sadašnjost i budućnost na ovim prostorima i dalje neraskidivo povezane.
Gdje su granice i kako se odnosimo prema različitim pogledima na ratno nasljeđe?
Za „Bitno” govore: Dragomir Pećanac, bivši oficir za bezbjednost Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ognjen Gudelj, kardiolog i član medicinskog tima odbrane Ratka Mladića, Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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