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Bitno: Identitet, reakcije i otvorena pitanja o liječenju Ratka Mladića

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09.09.2026 15:27
Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 20 minuta o identitetu, reakcijama i otvorenim pitanjima o liječenju Ratka Mladića.

Reakcije nakon posljednjeg ispraćaja Ratka Mladića pokazale su koliko su prošlost, sadašnjost i budućnost na ovim prostorima i dalje neraskidivo povezane.

Gd‌je su granice i kako se odnosimo prema različitim pogledima na ratno nasljeđe?

Za „Bitno” govore: Dragomir Pećanac, bivši oficir za bezbjednost Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ognjen Gudelj, kardiolog i član medicinskog tima odbrane Ratka Mladića, Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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