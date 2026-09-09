Oglasila se bivša supruga Dženana Lončarevića: "Sad je moj red"

Samira Lončarević ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama, nakon što je godinama bila u centru pažnje zbog turbulentnog odnosa sa bivšim suprugom - pjevačem Dženanom Lončarevićem.

Samira, koja sa njim ima dvojicu sinova, sada je na Instagramu podijelila fotografiju u uskoj bež haljini, a posebnu pažnju privukao je izbor pjesme koju je odabrala za objavu.

Naime, uz fotografiju je postavila numeru "Sad je moj red", što su mnogi protumačili kao poruku da je odlučila da okrene novi list, prenosi Pink.

Javnost šokirala tvrdnjama o braku

Dženan Lončarević godinama je svoj privatni život držao podalje od očiju javnosti, a situacija se promijenila kada je Samira u jednom intervjuu iznijela teške optužbe na račun tada još uvijek zakonitog supruga.

Ona je tada tvrdila da je Dženan godinama imao ljubavnicu, kao i da je sa njom dobio dijete, dok je istovremeno njihov brak prolazio kroz ozbiljnu krizu, prenosi Pink.

"Nisam mogla da vjerujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam vjerovala zato što sam stvarno voljela tog čovjeka i nije mi išlo u glavu da je to tako. Čula sam da je Dženan dobio dijete sa tom ženom sa kojom živi, ali vid‌jela nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno", rekla je ona tada.

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Samira je u istom intervjuu govorila i o imovinskom pitanju, koje je, prema njenim riječima, predstavljalo najveći problem u njihovom odnosu.

"Najveći problem je imovina, doživjela sam da poslije 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtjev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem", dodala je ona tada.

Dženan se tim povodom nije oglašavao, niti je javno govorio o svojoj novoj izabranici, sa kojom ima dvoje d‌jece.