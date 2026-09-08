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Poznata srpska pjevačica pobijedila rak

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08.09.2026 15:17

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Надежда Биљић
Foto: Instagram

Pjevačica Nadežda Biljić saopštila je emotivnom objavom da je pobijedila rak, s kojim se borila mjesecima.

Njen suprug Toma započeo je objavu podsjećanjem na koncert koji je Nadežda održala 5. februara u rodnom Valjevu.

Tada niko nije znao kakva se drama odvija u njenom životu.

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"Nadeždin koncert 05. februar. Ubrzo nakon toga saznali smo da Nadežda ima problem, ali nismo znali o čemu se radi", napisao je Toma.

Iako je, kako se navodi, vjerovatno već imala zdravstvene tegobe, Nadežda je koncert održala stoički, a ubrzo nakon toga uslijedila je njena najteža životna borba.

Nedugo nakon nastupa završila je u bolnici, a potom i na Odjelu onkologije. Mjesecima se borila sa bolešću, a sada je objavila da je pobijedila.

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Toma je ranije govorio o njenom zdravstvenom stanju, ali bez iznošenja detalja.

"Dobro sam. Ne želimo da pričamo za sada, ali u jednom trenutku će Nadežda sve ispričati. Mi smo sretni i zadovoljni jer je pobijedila. Dobro je, sad idu kontrole, ali je ona veliki borac", rekao je Toma.

Nadežda je tako kroz jedan od najtežih perioda prošla daleko od očiju javnosti, dok je njena publika tek sada saznala s kakvom se bolešću borila.

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Pjevačica je ranije stekla popularnost kao takmičarka "Zvezda Granda", a danas je poznata po svom prepoznatljivom vokalu i nastupima, prenosi "Avaz".

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Tagovi :

Nadežda Biljić

Rak

karcinom

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