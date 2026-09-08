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Hari i Megan iznenađeni pismom kralja Čarlsa

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08.09.2026 14:21

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Британски краљ Чарлс III присуствује разгледању таписерије из Бајеа у Британском музеју у Лондону, сриједа, 2. септембар 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Krych, Pool

Britanski princ Hari i njegova supruga Megan Markl iznenađeni su pismom kralja Čarlsa Trećeg u kojem je poručio da će njih dvoje ostati privatna lica i da neće da obavljaju zvanične kraljevske dužnosti.

Portparol para rekao je da nisu unaprijed obaviješteni o pismu, dok su u Bakingemskoj palati rekli da su primili pismo prije nego što je objavljeno u javnosti, prenosi Dejli mejl.

Smatra se da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, koji su se vratili u Veliku Britaniju prije dvije nedjelje, zabrinuti da bi vrijeme kraljeve objave moglo da bude povezano sa ključnim sastankom o njihovim bezbjednosnim aranžmanima.

"Bili smo malo iznenađeni što nam ovo nije unaprijed rečeno. Objavljivanje pisma iznenadilo je par", rekao je portparol Harija i Megan, prenosi Tanjug.

Pismo je objavljeno nakon što je par objavio da će se baviti dobrotvornim radom, a neimenovani izvori tvrde da je par uspio da iznervira kraljevsku porodicu najavama da će se u ime porodice baviti dobrotvornim radom.

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Tagovi :

Kralj Čarls III

princ Hari

Megan Markl

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