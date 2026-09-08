U petak testni izbori u osnovnim izbornim jedinicama

Autor:ATV redakcija
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U svim osnovnim izbornim jedinicama u BiH u petak, 11. septembra, biće održani testni izbori radi provjere funkcionalnosti, bezbjednosti, primjenljivosti i pouzdanosti specifičnih izbornih tehnologija, odlučila je danas Centralna izborna komisija (CIK) BiH.
Član CIK-a Irena Hadžiabdić istakla je da se na ovaj način pruža prilika izbornoj administraciji da se bolje upozna o novim izbornim tehnologijama, te da se vidi kako birači prihvataju proces provjere biometrijskih podataka i skeniranja glasačkih listića.
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Ona je dodala da se ovaj test radi u posljednji čas, te da je on najvažnija pripremna aktivnost prije izbora.
Član CIK-a Željko Bakalar naglasio je da će svi učesnici izbornog procesa moći testirati nove izborne tehnologije, da vide kako uređaji funkcionišu, kako rezultati glasanja i izlaznosti dolaze u server CIK-a, kojom brzinom se prikazuju i kakvi su kanali komunikacije, prenosi "Srna".
Usvojena je i odluka o sprovođenju sveobuhvatnog testiranja sajber bezbjednosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informaciono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora.
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Svrha ovog testiranja je utvrđivanje stepena spremnosti kompletnog sistema prije njegovog korištenja na izborima zakazanim za 4. oktobar.
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