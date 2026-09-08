Cvijanović: Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Prvo što se tiče onih navodno protjeranih članova ambasade Srbije u BiH, jednom je istekao mandat i koliko znamo već je napustio BiH. Što se tiče vojnih atašea, saglasnost za njihov dolazak ne daje ministar inostranih poslova već Savjet ministara, a isto tako i kad je riječ o uskraćivanju boravka. Osim toga, za takve postupke uskraćivanja gostoprimstva potrebno je imati dokaze za razloge kojima se potkrepljuje takva odluka. Zatražiću od nadležnih institucija informaciju da li za to postoje razlozi, ili je u Konakovića, iz nemoći, udarilo bjesnilo", ističe Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli da nešto diktira Srbiji. Prvo što se tiče onih navodno protjeranih članova ambasade Srbije u BiH, jednom je istekao mandat i koliko znamo već je napustio BiH.

Što se tiče vojnih atašea, saglasnost za njihov dolazak ne daje… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 8, 2026

Dodaje da ministar ne može razrješavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već samo Predsjedništvo BiH.

"Što se tiče najavljenog smanjenja osoblja u ambasadi BiH u Beogradu, to može biti samo na štetu državljana oba entiteta. Uz to, Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska, sa svojih 49 odsto teritorije, u tome ne učestvuje. Osim toga, Republika Srpska i Srbija imaju potpisan Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, i naša saradnja će se u svim oblastima odvijati nesmetano. Konakoviću bi bolje bilo da pazi da li mu bošnjački kadrovi u DKP mreži dilaju drogu nego što se bavi Srbijom. "Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj, gdje će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite", navela je Cvijanović.

Podsjećamo, Konaković je danas saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika Bezbjednosno informativne agencije /BIA/ Danka Maksimovića, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.