Evo kako se studenti mogu prijaviti za novčanu pomoć od 150 KM

Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske aktiviralo je link za prijave studenata za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 150 KM.

Putem ovog linka će svi redovni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, koji su državljani Republike Srpske/BiH, a koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, moći prijaviti i ostvariti pravo na jednokratnu pomoć u vrijednosti od 150 KM, aktivan je od danas (8.9.2026. godine) na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Važno je napomenuti da će link za prijave biće otvoren do 15.9.2026. godine.

Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za realizaciju ove mjere u ukupnom iznosu od 4.500.000 KM, kojom će biti obuhvaćeno oko 30.000 studenata.