Danilović uhapšen u akciji ”Amadeus”: Oglasio se MUP Srpske

Milutin Mića Danilović i još tri osobe koje su uhapšene danas u okviru akcije ”Amadeus” osumnjičeni su za međunarodni šverc drogom iz Crne Gore i Albanije u BiH, navode u MUP-u Republike Srpske.

Kao što je ATV pisao osim Danilovića u akciji su uhapšeni Aleksandar Nikolić i Nebojša Mitrović iz Pala, te Vladimir Grubačić iz Bileće, a predmet je rađen na osnovu podataka iz kriptovane aplikacije Skaj.

U toku pretresi u Palama, Sokocu, Bileći

Iz MUP-a je saopšteno da su akciju ”Amadeus” realizovali policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, te PU Istočno Sarajevo i Trebinje pod nadzorom Tužilaštva BiH.

Hronika Uhapšen Mića Danilović!

U trenutku hapšenja Danilović i Mitrović vozili su se u blindiranom "leksusu".

”U okviru akcije vrše se pretresi na širem području Pala, Sokoca, Lukavice i Bileće radi pronalaženja predmeta i tragova koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela organizovani kriminal, u vezi sa neovlaštenim prometom droge i nedozvoljenim prometom oružjem i vojnom opremom te predmetima dvojne upotrebe”, saopštio je MUP Srpske.

Hapšenje Pale Ustupljena fotografija

Dodaju da su u akciji dosada uhapšeni M.D., A.N., V.G. i N.M., dok su pretresi i dalje u toku.

Krijumčarili drogu iz Albanije i Crne Gore

”Navedena lica se sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca vršili nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH, kao i u zemlje Evropske unije”, navodi se u saopštenju.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predati u nadležnost Tužilaštva BiH.

Bogati dosijei

Svi osumnjičeni imaju bogate dosijee. Danilović se dovodio u vezu sa Đorđem Ždralom, dok je Mitrović široj javnosti poznat po slučaju jurnjave na putu Ljubogošta - Podromanija kada je ”pasatom” više puta udario u ”rendž rover” u kojem se nalazio poznati pjevač Aca Lukas.

Hronika Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

Grubačić je hapšen u akciji ”Mreža 2013” kada je u Hercegovini ”pala” organizovana kriminalna grupa kod koje je pronađeno prvo 10, a potom i 20 kilograma ”skanka”. Više puta je osuđivan i za sebe ima čak 17 presuda za razna krivična djela.

Oduzeto oružje i motorola Ustupljena fotografija

Presude, optužnice i pomaganje u pucnjavi

Aleksandar Nikolić je u decembru 2023. godine u Sudu BiH nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom u okviru predmeta ”Market”. Pred Sudom BiH u toku su mu suđenja po optužnici za organizovani kriminal i trgovinu drogom u predmetu ”Transporter”, a za ista djela mu se sudi i u drugom predmetu u kojem je optužen zajedno sa Adijem Nukićem i još tri osobe. Prošli mjesec je uhapšen zbog sumnje da je pomogao u pokušaju ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu. Odlukom suda tada mu je određena mjera kućnog pritvora.

Kako nezvanično saznajemo, ova organizovana kriminalna grupa na čijem čelu je Milutin Mića Danilović duži niz godina nabavljala je marihuanu, najčešće na području Crne Gore, te je dalje distribuisala na ilegalnom tržištu Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Slovenije, i drugih zemalja EU. Na taj način su prokrijumičarili više stotina kilograma ove droge, a takođe su nabavljali i protivpravno držali više komada kratkog vatrenog oružja, koje su plaćali drogom. Osumnjičeni su i da su u više navrata preko državne granice ilegalno prebacivali novac u ukupnom iznosu od preko 300.000 evra koji je bio namijenjen za kupovinu droge.

Takođe Daniloviću se stavlja na teret i da je sa svojom kriminalnom grupom, učestvovao u neovlaštenoj proizvodnji i prometu 205 kilograma marihuane koja je pronađena u decembru 2021. godine na području Gradiške u okviru predmeta Storidž, kada je ukupno pronađeno i oduzeto 460 kilograma ove droge.