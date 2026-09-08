Uhapšen Mića Danilović!

Milutin Mića Danilović i Nebojša Mitrović iz Pala uhapšeni su u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika i oružjem, potvrđeno je za ATV.

U akciji su uhapšene četiri osobe, a među njima je i Aleksandar Nikolić kome je nedavno određen kućni pritvor zbog sumnje da je pomogao u pokušaju ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu, te Vladimir Grubačić.

hapšenje Pale Ustupljena fotografija

”Uhapšene su ukupno četiri osobe, tri u Istočnom Sarajevu i jedna u Bileći”, kaže izvor ATV-a.

Prilikom hapšenja Grubačića oduzet je pištolj, policijska motorola i određena količina narkotika.

Oduzeto oružje i motorola Ustupljena fotografija

Kako saznaje ATV akcija je sprovedena u saradnji sa Tužilaštvom BiH na osnovu dokaza koji su prikupljeni dekripcijom aplikacije Skaj. Grupi se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogom i nedozovoljene proizvodnje i prometa oružjem.

Danilović i Mitrović imaju policijske dosije. Mitrović je široj javnosti poznat po slučaju jurnjave na putu Ljubogošta - Podromanija kada je ”pasatom” više puta udario u ”rendž rover” u kojem se nalazio poznati pjevač Aca Lukas.

Grubačić takođe ima bogat kriminalni dosije. Hapšen je u akciji ”Mreža 2013” kada je u Hercegovini ”pala” organizovana kriminalna grupa kod koje je pronađeno prvo 10, a potom i 20 kilograma ”skanka”. Više puta je osuđivan i za sebe ima čak 17 presuda za razna krivična djela.

Aleksandar Nikolić je u decembru 2023. godine u Sudu BiH nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom u okviru predmeta ”Market”. Pred Sudom BiH u toku su mu suđenja po optužnici za organizovani kriminal i trgovinu drogom u predmetu ”Transporter”, a za ista djela mu se sudi i u drugom predmetu u kojem je optužen zajedno sa Adijem Nukićem i još tri osobe.

U toku su pretresi na više lokacija koje su koristili osumnjičeni. Više detalja biće poznato po okončanju akcije.