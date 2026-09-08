Logo

Uhapšen Mića Danilović!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026
12:57=>14:17

Komentari:

0
хапшење Милутин Мића Даниловић
Foto: Ustupljena fotografija

Milutin Mića Danilović i Nebojša Mitrović iz Pala uhapšeni su u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika i oružjem, potvrđeno je za ATV.

U akciji su uhapšene četiri osobe, a među njima je i Aleksandar Nikolić kome je nedavno određen kućni pritvor zbog sumnje da je pomogao u pokušaju ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu, te Vladimir Grubačić.

хапшење Пале
hapšenje Pale
Ustupljena fotografija

”Uhapšene su ukupno četiri osobe, tri u Istočnom Sarajevu i jedna u Bileći”, kaže izvor ATV-a.

Prilikom hapšenja Grubačića oduzet je pištolj, policijska motorola i određena količina narkotika.

Одузето оружје и моторола
Oduzeto oružje i motorola
Ustupljena fotografija

Kako saznaje ATV akcija je sprovedena u saradnji sa Tužilaštvom BiH na osnovu dokaza koji su prikupljeni dekripcijom aplikacije Skaj. Grupi se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogom i nedozovoljene proizvodnje i prometa oružjem.

Danilović i Mitrović imaju policijske dosije. Mitrović je široj javnosti poznat po slučaju jurnjave na putu Ljubogošta - Podromanija kada je ”pasatom” više puta udario u ”rendž rover” u kojem se nalazio poznati pjevač Aca Lukas.

Grubačić takođe ima bogat kriminalni dosije. Hapšen je u akciji ”Mreža 2013” kada je u Hercegovini ”pala” organizovana kriminalna grupa kod koje je pronađeno prvo 10, a potom i 20 kilograma ”skanka”. Više puta je osuđivan i za sebe ima čak 17 presuda za razna krivična djela.

Aleksandar Nikolić je u decembru 2023. godine u Sudu BiH nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom u okviru predmeta ”Market”. Pred Sudom BiH u toku su mu suđenja po optužnici za organizovani kriminal i trgovinu drogom u predmetu ”Transporter”, a za ista djela mu se sudi i u drugom predmetu u kojem je optužen zajedno sa Adijem Nukićem i još tri osobe.

U toku su pretresi na više lokacija koje su koristili osumnjičeni. Više detalja biće poznato po okončanju akcije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milutin Mića Danilović

hapšenje

MUP Republike Srpske

trgovina oružjem

trgovina drogom

Pale

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Hronika

Benzinska pumpa radila bez dozvole, optužena građevinska inspektorka

3 h

0
Малољетник повријеђен при паду са тротинета прикључен на апарат за механичку вентилацију

Hronika

Maloljetnik povrijeđen pri padu sa trotineta priključen na aparat za mehaničku ventilaciju

5 h

0
Најновија, ударна вијест

Hronika

Još jedna tragedija u BiH: Poginuo maloljetni biciklista

5 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Uhapšen Laktašanin, osumnjičen za nasilje u porodici: Policija mu oduzela pušku, municiju i bajonete

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Ovo na US Openu nije viđeno 34 godine

16

30

Kojić: Konaković populizmom želi da pokaže da je veći musliman od Alije

16

20

Vulić: Konakovićev predizborni politički performans

16

17

Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

16

13

Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima