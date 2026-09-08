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Nova pravila EU mijenjaju Gugl pretragu

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08.09.2026 13:36

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Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.
Foto: pexels/AS Photography

Gugl je u Evropi promijenio način prikazivanja rezultata pretraživanja kako bi se uskladio s novim antimonopolskim pravilima Evropske unije.

Iz kompanije upozoravaju da će te izmjene pogoršati kvalitet usluge za korisnike i stvoriti dodatne troškove evropskim kompanijama, a jedan od direktora je za Rojters izjavio da je riječ o najvećem padu kvaliteta u 29-godišnjoj istoriji pretraživača, piše Rojters.

Promjene su direktna posljedica Akta o digitalnim tržištima (DMA), kojim Evropska unija nastoji ograničiti tržišnu moć velikih tehnoloških kompanija. Gugl je u julu kažnjen sa 460 miliona evra jer je u rezultatima pretraživanja davao prednost vlastitim uslugama za kupovinu, hotele i prevoz. Evropska komisija dala mu je rok od 60 dana za usklađivanje, a u suprotnom mu prijete periodične kazne do pet odsto ukupnog godišnjeg prometa na globalnom nivou.

Prednost posrednicima umjesto direktnih ponuda

Iako EU tvrdi da je cilj izmjena stvaranje ravnopravnijih tržišnih uslova, u Guglu smatraju da se njima zapravo favorizuju veliki internetski posrednici i stranice za poređenje cijena, poput Booking.com-a ili Expedije.

Te će stranice sada imati istaknutije mjesto u pretragama od samih hotela, avio-kompanija ili restorana, koji su ranije dobijali direktan promet prikazom kontakata i linkova.

Novi prikaz rezultata na vrhu stranice isticaće jedan specijalizovani pretraživač-posrednik, a ispod njega još dva sa manje detalja. Slijediće format vrtuljka koji će prikazivati hotele, avio-kompanije i restorane, ali bez ključnih informacija na koje su korisnici navikli, kao što su cijene u realnom vremenu. Poredak će i dalje određivati Guglov algoritam.

Gugl: Promjene štete korisnicima i kompanijama

„Zbog usklađivanja s Aktom o digitalnim tržištima uvodimo značajne promjene u pretraživanje u Evropi“, rekao je za Rojters Nik Foks, jedan od potpredsjednika Gugla.

„Te promjene pogoršavaju iskustvo za korisnike u Evropi. Daju prednost internetskim posrednicima na štetu lokalnih kompanija i uklanjaju korisne funkcije na koje se ljudi svakodnevno oslanjaju. Korisnici izvan Evropske unije neće primijetiti ove izmjene.“

Iz Gugla navode da su prethodne promjene, takođe uvedene radi usklađivanja s DMA-om, već smanjile direktan promet prema evropskim kompanijama za 30 odsto, a očekuju da će nove mjere taj pad dodatno produbiti.

Kompanija je izmjene testirala na milijardama evropskih korisnika, a testiranje je pokazalo veliko nezadovoljstvo jer su ljudi morali više puta unositi upite kako bi pronašli tražene informacije.

Ukupne kazne koje je EU u proteklih dvadesetak godina izrekao Guglu zbog kršenja pravila tržišnog natjecanja premašuju 10,38 milijardi evra.

Kazne je ranije kritikovao i bivši američki predsjednik Donald Tramp, koji je zaprijetio istragom o tome kako Unija, prema njegovim riječima, pljačka američke kompanije.

(Indeks.hr)

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