Dodik se sastao sa Hercogom: "Prijateljski razgovor pun međusobnog poštovanja"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik sastao se danas u Jerusalimu sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, tokom nacionalne memorijalne službe u čast bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa, kojoj prisustvuje kao počasni gost.
U Jerusalimu sam razgovarao s predsjednikom Izraela Isakom Hercogom @Isaac_Herzog , zajedno sa direktoricom Kancelarije za međunarodnu saradnju Anom Trišić Babić @anatrisicbabic . Razgovor je bio iskren, prijateljski i pun međusobnog poštovanja.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Republika Srpska i Izrael dijele… pic.twitter.com/b0CteqT5Gw
Razgovor je bio prijateljski, iskren i pun međusobnog poštovanja, kako je naveo Dodik na Iksu.
Memorijalna služba održava se na Groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika.
Republika Srpska
Dodik na obilježavanju deset godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa
Obilježavanju prisustvuju brojne zvanice, a Dodik je počasni gost ovog skupa.
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