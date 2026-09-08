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Dodik se sastao sa Hercogom: "Prijateljski razgovor pun međusobnog poštovanja"

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08.09.2026 14:30

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4
Додик Тришић Бабић Израел
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik sastao se danas u Jerusalimu sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, tokom nacionalne memorijalne službe u čast bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa, kojoj prisustvuje kao počasni gost.

Razgovor je bio prijateljski, iskren i pun međusobnog poštovanja, kako je naveo Dodik na Iksu.

Memorijalna služba održava se na Groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika.

Додик, Херцог и Тришић Бабић

Republika Srpska

Dodik na obilježavanju deset godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa

Obilježavanju prisustvuju brojne zvanice, a Dodik je počasni gost ovog skupa.

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Milorad Dodik

Ana Trišić Babić

Isak Hercog

Izrael

Republika Srpska

zvanična posjeta

Komentari (4)

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