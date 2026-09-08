Najsrećniji znak dana: Očekuju ga dobitak i ljubavno iznenađenje

Autor:ATV redakcija
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Jupiter, vladar ovog znaka, pravi odličan ugao s Mjesecom, što donosi neočekivani finansijski dobitak ili priliku za napredovanje.
Jupiter, vladar ovog znaka, pravi odličan ugao s Mjesecom, što donosi neočekivani finansijski dobitak ili priliku za napredovanje.
Danas će zračiti optimizmom koji će privući uticajne ljude spremne da podrže njihove najambicioznije ideje.
Moguć je poziv za saradnju na projektu koji uključuje putovanje ili dodatnu stručnu edukaciju. U ljubavi ih očekuje prijatno iznenađenje od partnera ili osobe koja vam se već dugo udvara, prenosi Indeks.
Njihova energija je zarazna, a sve prepreke na putu rješavaće s nevjerovatnom lakoćom i osmijehom. Ovo je idealan dan za preuzimanje proračunatih rizika jer im je sreća apsolutno naklonjena.
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Poznata srpska pjevačica pobijedila rak
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