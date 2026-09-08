Srbin daje 5.500 evra za vrlo prostu informaciju! Oglas zapalio mreže, evo šta tačno traži

Jedan nesvakidašnji oglas na Fejsbuku privukao je ogromnu pažnju javnosti jer autor nudi ukupno čak 5.500 evra onome ko mu pomogne da pronađe i kupi specifično seosko imanje u Srbiji.

Nagrada se isplaćuje isključivo ukoliko dođe do kupoprodaje, a uslovi koje nekretnina mora da ispuni su vrlo precizni:

Osnovna nagrada je 2.500 evra. Ona slijedi osobi koja ga dovede do imanja koje ima direktan, vlastiti izlaz na rijeku.

Dodatnih 3.000 evra (ukupno 5.500 evra) isplaćuje se ukoliko se na tom istom imanju nalazi i nepresušivi izvor pitke vode, piše Telegraf.

Strogo je određena lokacija. Ponuda ne važi za teritoriju cijele države, već je geografski ograničena isključivo na cijelu Šumadiju i Podrinje (potez od Loznice do Bajine Bašte).

Svi koji imaju informaciju o ovakvom parčetu zemlje mogu direktno kontaktirati kupca na broj telefona 062 9762 561. S obzirom na to da agenti za nekretnine rijetko uzimaju ovolike provizije za seoska imanja, nema sumnje da je ovo jedna od najunosnijih prilika za brzu zaradu u Srbiji trenutno.

Ovo je link do oglasa.