Lepa Brena otkrila porodične tajne: "Plačem zbog toga"

Lepa Brena svojevremeno je otvoreno govorila o odnosima u porodici Živojinović, pa tom prilikom otkrila niz detalja koji su privukli pažnju javnosti.

Pjevačica je govorila o tome ko je najštedljiviji, ko najviše troši, ko ima najkraći fitilj, ali i priznala da joj danas sve više nedostaju zajednički trenuci sa djecom.

Kada su u pitanju finansije, Brena je istakla da su njeni sinovi Filip, Stefan i Viktor danas samostalni i da imaju svoje poslove, ali da se jedan od njih još uvijek ponekad posluži majčinom karticom.

- Filip je odavno prestao da koristi roditeljske kartice. Ostali sinovi su prestali prije oko dve do tri godine. Međutim, Viktor i dalje zna da podsjeti majku na stare dane: "Viktor i dan-danas zna da me podsjeti. Kad mi stigne na telefon poruka o potrošnji, onda znam da je moja kartica kod njega sigurno" - rekla je nedavno Lepa Brena u emisiji "Amidži šou".

Ko ima "najkraći fitilj" i najbrže plane?

Pjevačica je tom prilikom govorila i o temperamentu članova svoje porodice, pa otkrila ko najlakše izgubi strpljenje.

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Prema njenim riječima, najkraći fitilj imaju njen suprug Slobodan Boba Živojinović i sin Viktor, dok su Filip, Stefan i ona znatno mirniji.

"Plačem na koncertima, filmovima..."

Kada je riječ o emocijama, Brena nema dilemu - upravo je ona najosjetljivija u porodici.

Pjevačica je priznala da umije da zaplače u različitim situacijama, bilo da gleda film, čita knjigu, prati seriju ili prisustvuje koncertu.

- Uvijek se rasplačem na veliku količinu nežnosti i ljubavi, kada dobijem ili kada gledam na televiziji da neko pokazuje ljubav i pažnju. Mislim da je to kod nas na Balkanu nekako neuobičajeno da pokažeš da nekoga voliš, kako ste pažljivi i ja sam prva koja plače - rekla je.

Svi su gurmani

Brena se osvrnula i na još jednu temu koja je karakteristična za njihovu porodicu - ljubav prema dobroj hrani.

Iako je Boba nekada važio za najvećeg gurmana u kući, pjevačica kaže da se vremenom situacija promenila. Zbog brojnih putovanja i prilike da probaju različite svetske specijalitete, svi članovi porodice zavoleli su dobru hranu.

- Otkako su se djeca razišla, nemamo više vremena da provodimo zajedno, sad mi to nedostaje, ali mi smo svi gurmani - rekla je Brena.

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Inače, porodica Živojinović nedavno je ponovo dospela u centar pažnje nakon što je influenserka Valentina Đorđević, poznatija kao Necikosi, objavila video u kojem imitira situaciju sa proslave koju je organizovala Aleksandra Prijović povodom rođendana i krštenja svoje ćerkice.

Na snimku je imitiran trenutak u kojem Lepa Brena "otima" mikrofon Džejli Ramović, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Tim povodom oglasila se i sama Brena.

(Telegraf.rs)