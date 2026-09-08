Đani otkrio kako je dobio nadimak: Majka bila očajna kada je čula prvo ime

Radiša Trajković široj javnosti poznat je kao Đani, nadimak pod kojim je izgradio uspješnu karijeru i postao jedno od prepoznatljivijih imena na estradi.

Iako su mnogi godinama nagađali da je nadimak dobio po poznatom modnom dizajneru Đaniju Versaćeu, pjevač je svojevremeno otkrio kako je zaista nastalo njegovo umjetničko ime.

Kako je ispričao, za sve je bio zaslužan harmonikaš Miša Mijatović, koji mu je prvo predložio ime Deni. Međutim, to ime nije dugo trajalo.

Nakon što je 1994. godine objavio album pod svojim pravim imenom Radiša Trajković, zamolio je Mijatovića, s kojim je tada sarađivao, da mu smisli umjetničko ime koje bi pomoglo njegovom novom albumu.

Prijedlog je bio Deni, ali se ime nije dopalo njegovoj porodici.

– Dođem ja kući i kažem mami i tati: „Od sada se zovem Deni.“ Tata mi kaže: „Sine, neka je sa srećom“, a mama tužna kaže: „Sine, možeš li promijeniti to ime Deni? Znaš da komšija ima psa koji se tako zove, da nam se ne smije cijela ulica?“ Onda kažem ja Miši: „Mijenjam u Đani“ – ispričao je pjevač.

Tako je nastao nadimak pod kojim ga publika danas prepoznaje.

Đani se ranije našalio i na račun svoje visine. Govoreći o djevojci koju je tada opisao kao svoju veliku ljubav, kroz šalu je rekao da ima 1,70 metara, dok je ona navodno visoka 1,90.

– Savršeno je to što sam visok 1,70 metara, a ona 1,90 metara – rekao je tada Đani, prenosi Avaz