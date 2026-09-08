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Salma Hajek fotografijama bez odjeće obilježila 60. rođendan, pozirala u moru

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08.09.2026 07:46

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Селма Хајек глумица позирала гола у мору
Foto: Instagram/printscreen

Glumica Salma Hajek proslavila je 2. septembra svoj jubilarni 60. rođendan, a povodom ovog posebnog trenutka sad je podijelila nekoliko fotografija na Instagramu na kojima pozira bez odjeće.

Hajek je ušla u novu deceniju života uživajući u kupanju u moru. Među objavljenim fotografijama nalazi se i ona na kojoj nasmijana leži u plićaku.

Pozirala je bez odjeće dok su joj morski valovi prekrivali tijelo, a ona je gledala u stranu.

Na drugoj fotografiji glumica izranja iz vode sa zabačenom glavom i pogledom usmjerenim daleko od kamere.

Kratko je opisala objavu riječima: "60 i zahvalna".

Salma je rođendan proslavila okružena voljenima, uključujući svoju kćerku Valentinu Palomu i Bi Kuaron, kćerku njenog dugogodišnjeg prijatelja Alfonsa Kuarona.

Snimak koji je podijeljen na mrežama pokazuje da je proslava održana s vrlo meksičkim prizvukom, a Salma je prihvatila tradicionalnu "mordidu", obilježavajući prekretnicu uz smijeh, okružena porodicom.

La Mordida jedna je od najpoznatijih i najveselijih meksičkih rođendanskih tradicija u kojoj slavljenik mora uzeti prvi ugriz rođendanske torte bez korištenja ruku ili pribora za jelo, prenosi Kliks

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