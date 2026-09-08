Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Foča je mjesto koje se naviše vezuje za nacionalni park Sutjeska, kaže Mladen Mandić, Turistička organizacija Grada Foča.
"Foča je centar našeg regiona, gdje dolaze ljudi koji će tu da budu i da provedu neko vrijeme i da idu dalje, ovo je tranzitno područje tak da je to razlog zbog čega dolaze ljudi iz tako udaljenih mjesta", rekao je Mladen Mandić.
Kako kaže, Foča je mesto je za koje se najviše veže nacionalni park Sutjeska,a tek onda rafting Tarom i Drinom iako je rafting više promovisan.
"Imamo Pješčane piramide na koji dolaze najviše ljudi jer je to prirodni fenomen. Može se naći na par mjesta u svijetu to je to", kaže Mandić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
13 h0
Gradovi i opštine
14 h4
Gradovi i opštine
20 h0
Najnovije
Najčitanije
12
45
12
44
12
28
12
27
12
24
Trenutno na programu