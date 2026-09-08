Foča je mjesto koje se naviše vezuje za nacionalni park Sutjeska, kaže Mladen Mandić, Turistička organizacija Grada Foča.

"Foča je centar našeg regiona, gdje dolaze ljudi koji će tu da budu i da provedu neko vrijeme i da idu dalje, ovo je tranzitno područje tak da je to razlog zbog čega dolaze ljudi iz tako udaljenih mjesta", rekao je Mladen Mandić.

Kako kaže, Foča je mesto je za koje se najviše veže nacionalni park Sutjeska,a tek onda rafting Tarom i Drinom iako je rafting više promovisan.

"Imamo Pješčane piramide na koji dolaze najviše ljudi jer je to prirodni fenomen. Može se naći na par mjesta u svijetu to je to", kaže Mandić.