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Na obali Dunava pronađeno tijelo muškarca

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08.09.2026 09:26

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Начелница Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине Сања Бијеловић изјавила је данас да је, упркос рекордно ниском водостају Дунава, микробиолошка ситуација на подручју Новог Сада стабилна и да је ризик по здравље купача мали до умерен, али да су неопходни опрез и одговорно понашање. Она је за Тањуг навела да Институт свакодневно контролише квалитет воде на новосадском купалишту Штранд, док се на осталим купалиштима узорковање обавља једном седмично, као и на додатним локацијама у Јужнобачком округу.
Foto: Tanjug/AP/ Saška Drobnjak

Juče oko 18.00 časova na obali Dunava, preko puta Vukovara, pronađeno je tijelo, saopštila je Policijska uprava vukovarsko-sremska.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a po nalogu Županijskog državnog tužilaštva tijelo je prevezeno na obdukciju.

Nema elemenata krivičnog djela

Tijelo je prevezeno na Odjeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr Juraj Njavro“ u Vukovaru.

Policija je saopštila da je riječ o muškarcu starom 59 godina. Nakon prikupljanja obavještenja, utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela, saopštila je policija.

(Kurir)

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Dunav

pronađeno tijelo

utopio se muškarac

Policija

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