Na obali Dunava pronađeno tijelo muškarca

Autor:ATV redakcija
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Juče oko 18.00 časova na obali Dunava, preko puta Vukovara, pronađeno je tijelo, saopštila je Policijska uprava vukovarsko-sremska.
Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a po nalogu Županijskog državnog tužilaštva tijelo je prevezeno na obdukciju.
Nema elemenata krivičnog djela
Tijelo je prevezeno na Odjeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr Juraj Njavro“ u Vukovaru.
Policija je saopštila da je riječ o muškarcu starom 59 godina. Nakon prikupljanja obavještenja, utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela, saopštila je policija.
(Kurir)
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