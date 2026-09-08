Na obali Dunava pronađeno tijelo muškarca

Juče oko 18.00 časova na obali Dunava, preko puta Vukovara, pronađeno je tijelo, saopštila je Policijska uprava vukovarsko-sremska.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a po nalogu Županijskog državnog tužilaštva tijelo je prevezeno na obdukciju.

Nema elemenata krivičnog djela

Tijelo je prevezeno na Odjeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr Juraj Njavro“ u Vukovaru.

Policija je saopštila da je riječ o muškarcu starom 59 godina. Nakon prikupljanja obavještenja, utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela, saopštila je policija.

(Kurir)