Opštinski sud u Tuzli odredio je 15-godišnjoj d‌jevojčici jednomjesečni pritvor, tereti je za pokušaj ubistva i nanošenje teških povreda nakon napada u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli, dok iz izvora bliskih porodici ističu da je trpila vršnjačko nasilje i da su joj govorili da je četnikuša, Srpkinja, "nevjernica".

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Iz suda je saopšteno da joj je pritvor određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama Osnovne škole "Gornja Tuzla" kada je maloljetnica nožem nanijela teške povrede opasne po život jednom maloljetnom licu, te pokušala nanijeti teške povrede drugom maloljetnom licu.

Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opšti i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu.

Iz izvora bliskih porodici uhapšene maloljetne d‌jevojčice Srni je rečeno da je dvije godine bila izložena vršnjačkom nasilju baš od d‌jevojčica kojima se fizički suprotstavila.

Kako je ispričao izvor Srne, sa uznemirivanjem d‌jevojčice, prozivkama kojima je bila izložena, uprava škole je upoznata na vrijeme, ali su sa njihove adrese stizala uvjeravanja kako se to više neće ponoviti.

Niko ništa nije preduzeo, a d‌jevojčica su svakodnevno govorili da je četnikuša, "ti si Srpkinja", "jedeš svinjetinu" i slično.

Pored uprave škole, obaviješteno je i resorno kantonalno i federalno ministarstvo, Ombdusman za ljudska prava, Pedagoški zavod, ali adekvatna reakcija nije uslijedila.

Iz istih izvora Srni je rečeno da je ova d‌jevojčica prethodno išla u školu u tuzlanskom naselju Simin Han i da je upravo zbog maltretiranja i svakodnevnih napada na nju najviše zbog toga što se razlikuje od ostale d‌jece i što ide na nastavni predmet religijska kultura, a ne ide na islamsku vjeronauku, ispisana.

Nakon toga je upisana u školu u Gornjoj Tuzli, gd‌je nije bilo problema u petom i šestom razredu, ali su eskalirali u sedmom razredu na nacionalnoj osnovi, što se onda nastavilo, pa su je još nazivali i da je "nevjernica", "da je ružna".

Izvor je ispričao da d‌jevojčica nosi sportsku od‌jeću, trenerku, patike, pa pretpostavlja da je to nekima smetalo, zatim odličan je učenik, ali je osjetila da je niko ne štiti, pa je to pokušala da učini sama, ali na način koji nije prihvatljiv.

"Ipak, d‌jevojčici od 15 godina odrediti jednomjesečni pritvor govori sve o odgovornima u Tuzlanskom kantonu, a ne o d‌jevojčici", smatra izvor.

Međutim, federalni mediji prenose izjave majki povrijeđenih maloljetnica koje su ispričale kako je "napadačica bila problematična i prije i da povrijeđena d‌jeca imaju traume".

(SRNA)