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Amputirane im noge: Poznato stanje djece povrijeđene u saobraćajci kod Cazina

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07.09.2026 16:42

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Ходник у болници.
Foto: Pexels

Troje d‌jece koju je automobil pokosio u naselju Donja Koprivna kod Cazina u dvorištu kuće imala su amputacije desne noge, devetogodišnjak je i dalje na intenzivnoj njezi, a dvije d‌jevojčice su stabilnijeg stanja.

Prema informacijama iz bolnice u Bihaću, dvanaestogodišnja d‌jevojčica je stabilno i prebačena je na dalji oporavak u Njemačku, gd‌je inače boravi, dok je šestogodišnja d‌jevojčica premještena sa intenzivne njege na od‌jeljenje ortopedije.

Devetogodišnji d‌ječak pokazuje znakove poboljšanja, ali se zbog ozbiljnosti povreda i dalje nalazi na intenzivnoj njezi.

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Saobraćajna nezgoda dogodila se u večernjim časovima četvrtak, 3. septembra, kada je vozač pod dejstvom alkohola i usljed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika koji su se nalazili uz ogradu.

Na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom H. F. zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično d‌jelo ugrožavanja javnog saobraćaja.

(SRNA)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Cazin

povrijeđeni

Djeca

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