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Pshički bolesnik zapalio sestru, pa pretukao majku

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07.09.2026 16:58

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Женске руке бацају дрва на ватру.
Foto: Pexels/Tim Mossholder

U noći između 6. i 7. septembra 2026. godine u selu Petrič na području Kline na Kosmetu dogodio se nezapamćen zločin koji je zastrašio čitav region!

Stanica policije u Klini obaviještena je o jezivom napadu kada je muškarac sa teškim psihičkim problemima prvo podmetnuo vatru i zapalio krevet u kojem je mirno spavala njegova rođena sestra, a zatim surovo uletio u susjednu sobu i tvrdim predmetom krvnički napao nesrećnu majku, nanijevši joj teške tjelesne povrede!

Policija je odmah izjurila na lice mjesta i uspjela da uhapsi razularenog osumnjičenog.

Povrijeđene žene su hitno prevezene u Regionalnu bolnicu u Peći, ali su zbog katastrofalnog stanja i težine povreda brzo transportovane u Univerzitetski klinički centar u Prištini.

Ipak, uprkos svim naporima ljekara, djevojka koja je zadobila stravične opekotine podlegla je povredama. Medicinski tim mogao je samo da konstatuje smrt.

Osumnjičenom monstrumu je odlukom tužioca odmah određen pritvor od 48 sati. Zbog ekstremno teškog psihičkog stanja, on je pod strogom policijskom stražom i nadzorom ljekara smješten na psihijatrijsko odjeljenje Regionalne bolnice u Peći.

Detaljna istraga ovog nezapamćenog porodičnog masakra je u toku, prenosi Telegaf.rs.

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napao ženu

Kosovo i Metohija

Crna hronika

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