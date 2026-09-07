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Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

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07.09.2026 10:52

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Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу
Foto: Srna

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje je izložen kovčeg sa njegovim tijelom.

Bocan-Harčenko je stigao u crkvu u pratnji saradnika, kao i poznatog srpskog advokata Gorana Petronijevića, a nakon odavanja počasti izjavio je saučešće članovima porodice generala Mladića.

Sahrana generala Ratka Mladića

Ruska Federacija je godinama unazad kroz razne institucije i forume pokušavala da pomogne generalu Mladiću da bude prijevremeno pušten iz Haga na liječenje u Srbiji.

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Ratko Mladić

Ratko Mladić sahrana

Beograd

leksandar Bocan-Harčenko

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