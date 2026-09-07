Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje je izložen kovčeg sa njegovim tijelom.

Bocan-Harčenko je stigao u crkvu u pratnji saradnika, kao i poznatog srpskog advokata Gorana Petronijevića, a nakon odavanja počasti izjavio je saučešće članovima porodice generala Mladića.

Sahrana generala Ratka Mladića

Ruska Federacija je godinama unazad kroz razne institucije i forume pokušavala da pomogne generalu Mladiću da bude prijevremeno pušten iz Haga na liječenje u Srbiji.