Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

Autor:ATV redakcija
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Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje je izložen kovčeg sa njegovim tijelom.
Bocan-Harčenko je stigao u crkvu u pratnji saradnika, kao i poznatog srpskog advokata Gorana Petronijevića, a nakon odavanja počasti izjavio je saučešće članovima porodice generala Mladića.
Ruska Federacija je godinama unazad kroz razne institucije i forume pokušavala da pomogne generalu Mladiću da bude prijevremeno pušten iz Haga na liječenje u Srbiji.
🇷🇺🤝🇷🇸 Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je poštu generalu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku https://t.co/PyZgFaXR1i pic.twitter.com/i52uvyursD— Sputnik Srbija (@rs_sputnik) September 7, 2026
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