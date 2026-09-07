Dušan Vlahović pred suspenzijom u Turskoj

Srpski napadač Dušan Vlahović mogao bi da se suoči sa ozbiljnom suspenzijom Fudbalskog saveza Turske nakon incidenta na terenu.

Konflikt između Dušana Vlahovića i Milana Škriniara tokom istanbulskog derbija Fenerbahčea i Galatasaraja mogao bi skupo da košta napadača Bešiktaša. Verbalni sukob je eskalirao u fizički obračun.

Čitav incident zabilježile su kamere, srpski fudbaler je prijavljen Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Turske zbog gestikulacije rukama i sada mu prijeti stroga kazna. Prema dostupnim informacijama, on bi mogao da bude suspendovan od dvije do pet utakmica.

Dusan Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlik. #FBvBJK pic.twitter.com/3E8PD8HA2V — ANLIK GOLLER BURADA (@anlikgolburda) September 5, 2026

Fudbalski savez Turske pokrenuo je istragu, a zvanična odluka se čeka. Poznato je da su turske fudbalske vlasti izuzetno rigorozne, pa je malo vjerovatno da će Vlahović izbjeći sankcije.

Vlahović je u Bešiktaš stigao kao veliko pojačanje i sjajno je započeo sezonu, postigavši četiri gola u pet odigranih mečeva. Eventualna suspenzija bi ga na neko vrijeme odvojila od terena, što bi bio udarac za tim.