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Dušan Vlahović pred suspenzijom u Turskoj

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07.09.2026 11:36

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Душан Влаховић пред суспензијом у Турској
Foto: X

Srpski napadač Dušan Vlahović mogao bi da se suoči sa ozbiljnom suspenzijom Fudbalskog saveza Turske nakon incidenta na terenu.

Konflikt između Dušana Vlahovića i Milana Škriniara tokom istanbulskog derbija Fenerbahčea i Galatasaraja mogao bi skupo da košta napadača Bešiktaša. Verbalni sukob je eskalirao u fizički obračun.

Čitav incident zabilježile su kamere, srpski fudbaler je prijavljen Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Turske zbog gestikulacije rukama i sada mu prijeti stroga kazna. Prema dostupnim informacijama, on bi mogao da bude suspendovan od dvije do pet utakmica.

Fudbalski savez Turske pokrenuo je istragu, a zvanična odluka se čeka. Poznato je da su turske fudbalske vlasti izuzetno rigorozne, pa je malo vjerovatno da će Vlahović izbjeći sankcije.

Vlahović je u Bešiktaš stigao kao veliko pojačanje i sjajno je započeo sezonu, postigavši četiri gola u pet odigranih mečeva. Eventualna suspenzija bi ga na neko vrijeme odvojila od terena, što bi bio udarac za tim.

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Tagovi :

Dušan Vlahović

Bešiktaš

Turska

Fudbal

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