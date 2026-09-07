Borba sa vatrenom stihijom u Bileći ne prestaje: Vatrogasci danima nisu otišli kućama

Nakon teške i neprospavane noći i danas se u bilećkim selima Brestica, Doluša, Hodžići i Korita nastavlja borba sa vatrenom stihijom.

Teren je težak i nepristupačan, vatra se širi, požarna linija je kilometarska, kako javlja naš Bojan Nosović.

Požar je iz bilećke opštine prešao i na teritoriju opštine Gacko.

Tokom protekle noći vatra je prijetila i kućama i drugim objektima, a obustavljen je bio i saobraćaj na magistralnom putu Bileća – Gacko.

Požarna linija je nepregledna kao i teren koji je uništila vatra.

Osim vatrogasaca na terenu se nalaze i mještani, koji se bore sa požarom.

„Stanje je teško, ali bolje nego juče, četvrti dan i noć se borimo sa ovim velikim požarom. Teren težak, vjetar otežava sve dodatno. Ljudi preumorni, ljudi četiri dana nisu dolazili kući“, rekao je vatrogasac Milićević Milivoje