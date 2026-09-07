Logo

Borba sa vatrenom stihijom u Bileći ne prestaje: Vatrogasci danima nisu otišli kućama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 12:11

Komentari:

0
Билећа пожар ватра
Foto: ATV

Nakon teške i neprospavane noći i danas se u bilećkim selima Brestica, Doluša, Hodžići i Korita nastavlja borba sa vatrenom stihijom.

Teren je težak i nepristupačan, vatra se širi, požarna linija je kilometarska, kako javlja naš Bojan Nosović.

Požar je iz bilećke opštine prešao i na teritoriju opštine Gacko.

Tokom protekle noći vatra je prijetila i kućama i drugim objektima, a obustavljen je bio i saobraćaj na magistralnom putu Bileća – Gacko.

Požarna linija je nepregledna kao i teren koji je uništila vatra.

Osim vatrogasaca na terenu se nalaze i mještani, koji se bore sa požarom.

„Stanje je teško, ali bolje nego juče, četvrti dan i noć se borimo sa ovim velikim požarom. Teren težak, vjetar otežava sve dodatno. Ljudi preumorni, ljudi četiri dana nisu dolazili kući“, rekao je vatrogasac Milićević Milivoje

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bileća

vatra

požar

Vatrogasci

Gacko

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пензионери бање рехабилитација

Društvo

Poznato kada će biti isplaćene uvećane penzije u Srpskoj

5 h

0
беба и мајка руке

Društvo

Srpska bogatija za 21 bebu

6 h

0
Бојан Носовић гаси пожар у Коритима код Билеће

Društvo

Teška noć u Koritima: Požar pod kontrolom, komandir pohvalio reportera ATV-a Bojana Nosovića

7 h

0
Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.

Društvo

Gorivo u BiH uskoro bi moglo poskupjeti

7 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

59

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

15

52

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

15

46

Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

15

37

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

15

31

Urušio se sprat zgrade u centru Rima, ljude izvlčili iz ruševina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima