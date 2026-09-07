Saobraćajka kod Gradiške: Teško povrijeđen motociklista

Motociklista čiji su inicijali S.P. iz Gradiške teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Dubrave, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave.

U saobraćajno nezgodi koja se dogodila u subotu, 5. septembra, na magistralnom putu Banjaluka–Gradiška učestvovali su automobil "micubiši" kojim je upravljalo lice Dž.O. iz Gradiške i motocikl "kavasaki" koji je vozio S.P.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da protiv Dž.O. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.