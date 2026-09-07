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Nepregledne kolone ljudi: Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

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07.09.2026 13:42

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Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу
Foto: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Pogrebna povorka sa kovčegom generala Ratka Mladića krenula je iz Crkve Svetog Luke u Beogradu ka Topčiderskom groblju, gdje će nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biti sahranjen.

Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

Nepregledne kolone ljudi kreću se prema groblju kako bi prisustvovali sahrani generala Mladića.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Srna

Neki od građana u pogrebnoj povorci nose srpske trobojke, zastave Republike Srpske i transparente na kojima piše "Junak nacije".

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
ATV

Razvijena je velika srpska trobojka iza koje će krenuti kolona vozila.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Oliver Bunić

Zvaničnici Republike Srpske i Srbije, političari iz regiona kao i na hiljade ljudi odali su počast generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Oliver Bunić

Nakon dolaska pogrebne kolone na groblje, kovčeg sa generalovim tijelom biće postavljen na odru u Crkvi Svetog Trifuna, gdje će biti služeno kratko opijelo.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Oliver Bunić

Kovčeg će potom biti postavljen na lafet i u pogrebnoj povorci prevezen do porodične grobnice, gdje će biti sahranjen pored kćerke Ane.

Sahrana generala Ratka Mladića

U završnom dijelu ceremonije predviđeno je odavanje počasti, počasni pozdrav i počasna paljba, a potom će kovčeg biti spušten u grob.

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Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

Beograd

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