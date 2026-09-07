Nepregledne kolone ljudi: Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

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Pogrebna povorka sa kovčegom generala Ratka Mladića krenula je iz Crkve Svetog Luke u Beogradu ka Topčiderskom groblju, gdje će nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biti sahranjen.
Nepregledne kolone ljudi kreću se prema groblju kako bi prisustvovali sahrani generala Mladića.
Neki od građana u pogrebnoj povorci nose srpske trobojke, zastave Republike Srpske i transparente na kojima piše "Junak nacije".
Razvijena je velika srpska trobojka iza koje će krenuti kolona vozila.
Zvaničnici Republike Srpske i Srbije, političari iz regiona kao i na hiljade ljudi odali su počast generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu.
Nakon dolaska pogrebne kolone na groblje, kovčeg sa generalovim tijelom biće postavljen na odru u Crkvi Svetog Trifuna, gdje će biti služeno kratko opijelo.
Kovčeg će potom biti postavljen na lafet i u pogrebnoj povorci prevezen do porodične grobnice, gdje će biti sahranjen pored kćerke Ane.
U završnom dijelu ceremonije predviđeno je odavanje počasti, počasni pozdrav i počasna paljba, a potom će kovčeg biti spušten u grob.
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