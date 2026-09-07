Logo

Antisrpska histerija: Novinarka ATV-a izbačena iz Viber grupe nakon uključenja iz Beograda

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 12:47

Komentari:

1
Сахрана генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug/AP/Oliver Bunić

Antisrpska histerija koja dolazi iz Sarajeva nakon smrti generala Ratka Mladića poprimila je novi oblik.

Naime, prvo je BH Telekom ugasio signal našoj medijskoj kući, a onda se nastavilo i sa našom novinarkom Brankom Dakić.

Čini se da je nekom zasmetalo izvještavanja ATV-a i Branke Dakić, pa je tako nakon nekoliko uključenja iz Beograda sa oproštaja generalu Mladiću, uklonjena iz Viber grupe "Banjaluka-Sarajevo prevoz".

Вибер група
Viber grupa
ATV

"Samo radimo svoj posao. Izvještavamo sa ovoga kao sa svih drugih događaja, krajnje profesionalno. Nismo iznenađeni kada tako nešto zasmeta nekoj političkoj organizaciji, ali kada to zasmeta jednoj viber zajednici koja se bavi prevozom ljudi, onda ne možemo, a da to ne primjetimo i zapitamo se ko i šta stoji iza te grupe", kaže novinarka ATV-a Branka Dakić.

Podsjećamo, general Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Ratko Mladić

Branka Dakić

Komentari (1)

Pročitajte više

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije služi opijelo generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke

4 h

0
Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću

4 h

9
Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

Republika Srpska

Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću

4 h

0
Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Ненад Вујић, министар правде.

Srbija

Počast generalu Mladiću odali predstavnici Vlade Srbije i predstavnici političkih stranaka

5 h

0

Više iz rubrike

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

BiH

"BH Telekom" ukinuo signal ATV-a i RTRS-a zbog sahrane generala Ratka Mladića

4 h

7
Камиони на граници

BiH

Prevoznici najavili regionalne proteste na graničnim prelazima prema EU od 14. septembra

6 h

0
Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца

BiH

Mustafa Cerić zaboravio da je sahranio ratnog zločinca

18 h

2
Чекић, судница

BiH

Sutra generalni štrajk u svim sudovima i Tužilaštvu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

59

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

15

52

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

15

46

Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

15

37

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

15

31

Urušio se sprat zgrade u centru Rima, ljude izvlčili iz ruševina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima