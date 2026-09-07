Antisrpska histerija: Novinarka ATV-a izbačena iz Viber grupe nakon uključenja iz Beograda

Antisrpska histerija koja dolazi iz Sarajeva nakon smrti generala Ratka Mladića poprimila je novi oblik.

Naime, prvo je BH Telekom ugasio signal našoj medijskoj kući, a onda se nastavilo i sa našom novinarkom Brankom Dakić.

Čini se da je nekom zasmetalo izvještavanja ATV-a i Branke Dakić, pa je tako nakon nekoliko uključenja iz Beograda sa oproštaja generalu Mladiću, uklonjena iz Viber grupe "Banjaluka-Sarajevo prevoz".

Viber grupa ATV

"Samo radimo svoj posao. Izvještavamo sa ovoga kao sa svih drugih događaja, krajnje profesionalno. Nismo iznenađeni kada tako nešto zasmeta nekoj političkoj organizaciji, ali kada to zasmeta jednoj viber zajednici koja se bavi prevozom ljudi, onda ne možemo, a da to ne primjetimo i zapitamo se ko i šta stoji iza te grupe", kaže novinarka ATV-a Branka Dakić.

Podsjećamo, general Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, a biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju.