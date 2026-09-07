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Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću

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07.09.2026 12:01

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Сахрана генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug/AP/Miloš Milivojević

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odali su počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Najviši zvaničnici Srpske potom su izjavili saučešće porodici Mladić.

Prethodno su počast generalu Mladiću odali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Каран Будимир

Republika Srpska

Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Miloš Milivojević
Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Miloš Milivojević

Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

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Tagovi :

Savo Minić

general Ratko Mladić

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Komentari (9)

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