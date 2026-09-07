Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću

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Foto: Tanjug/AP/Miloš Milivojević

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odali su počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Najviši zvaničnici Srpske potom su izjavili saučešće porodici Mladić. Prethodno su počast generalu Mladiću odali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ. Republika Srpska Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću Sahrana generala Ratka Mladića Tanjug/AP/Miloš Milivojević Sahrana generala Ratka Mladića Tanjug/AP/Miloš Milivojević Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

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